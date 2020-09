Grande fratello news: «Grande Fratello Vip 5», Fausto Leali squalificato. I nominati di ieri sera, e la telenovella Adua e Morra

Grande fratello news. Nella terza puntata di ieri 22 settembre 2020 nel reality show condotto da Alfonso Signorini, il cantante bresciano Fausto Leali è stato squalificato per l’epiteto rivolto a Enock (fratello di Mario Balotelli).

Grande fratello news: I nominati di ieri sono: Massimiliano Morra, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Matilde Brandi, il tele-voto finisce venerdì 25 settembre

Fausto Leali squalificato dal «Grande Fratello VIP 5» i nominati, Adua e Morra

Grande fratello news. Fausto Leali inavvertitamente ha usato la parola “negro” mentre parlava con Enock del successo musicale mondiale, “Angeli Negri“. Enock a sua volta ha puntualizzato seduta stante, che la parola in questione è diventato un insulto alla razza e di non pronunciarla più, per non lanciare un messaggio sbagliato al pubblico a casa.

La squalifica di Fausto Leali al Grande Fratello VIP deve servire da modello: parola di Signorini

Grande fratello news. In merito al fatto di Fausto Leali, Alfonso Signorini ha speso due parole in difesa del cantautore di Brescia Fausto Leali: “Questa parola si è evoluta nel corso del tempo e non prenderne atto non è accettabile. La squalifica di Fausto Leali al Grande Fratello VIP deve essere da modello per tutti”.

I concorrenti giovani sostengono che non può scappare la parola citata. Mentre i concorrenti con età matura difendono a spada tratta Leali. Ricordiamo, che fino agli anni 60/70, la parola in questione, non era considerata dispregiativa tanto meno offensiva.

Adua e Morra: risentimento e lacrime sul volto della giovane attrice

Grande fratello news. Adua e Morra proseguono il loro cammino nella Casa del Grande Fratello con uno stato d’animo che non è dei migliori per affrontare il percorso al Grande Fratello VIP. Le ripicche, il rammarico e i torti subiti, stanno facendo la fortuna di Alfoso Signorini e del Grande Fratello VIP.

Adua e Morra e non trovano il modo per chiarirsi. La voglia c’è, l’attore ha ammesso di averle fatto del male, ma i nodi vengono al pettine. Adua è una cassaforte e non vuole sciacquare i panni sporchi in pubblico, tanto meno in un reality come il Grande Fratello VIP. Morra dal canto suo ha chiesto scusa… ma Adua continua a nutrire un risentimento per il trattamento ricevuto dall’attore: “Sono una signora a non raccontare i dettagli… mi chiedi scusa dopo due anni solo per farti bello a casa.

Mentre Signorini incalza per far parlare la giovane attrice, lei gli risponde a Morera e precisa che le nomination a Morra non hanno nulla a che vedere con la loro storia tormentata.