Tommaso Zorzi abbandona di nuovo la casa. Ecco cosa sta succedendo

Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip quest’anno. Tommaso Zorzi, già allontanato dalla casa la settimana scorsa a causa della febbre, ieri sera si è ammalato di nuovo. Pertanto, è stato nuovamente portato fuori dalla casa di Cinecittà. L’influencer già la settimana scorsa a causa di una forte sinusite era stato allontanato dalla casa e portato in ospedale per fare tutti gli accertamenti del caso e scongiurare ovviamente il peggio. Ieri sera dopo l’innalzamento della temperatura corporea a 39° è stato di nuovo allontanato.

Preoccupano le condizioni di salute di Tommaso, il web chiede a gran voce notizie

Tommaso Zorzi ammalato di nuovo, peggiorano le sue condizioni di salute

La notizia dell’allontanamento di Zorzi dalla casa del Grande Fratello Vip stato dato in diretta da Federica Panicucci durante Mattino 5. Al momento non si hanno notizie sull’influencer allontanato ieri sera dalla casa a causa della febbre. Tra i co-inquilini di Cinecittà ed i fan di Zorzi cresce la preoccupazione e l’ansia per lo stato di salute dello stesso. I fan di Zorzi si sono riversati sui social chiedendo alla redazione del Grande Fratello di fornire ulteriori notizie sull’influencer. Non ci resta altro che unirci alla padrona di casa di Mattino 5, Federica Panicucci, augurando un caloroso in bocca al lupo a Tommaso Zorzi!