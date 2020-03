Grande Fratello vip news ultim’ora – Roberto Parli Abbandona l’Italia… Chi ha più buon senso lo usi e il marito di Adriana Volpe ha abbandonato l’Italia insieme alla figlia Giselle e sono volati in Svizzera.

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Ultime dal Grande fratello – Come via abbiamo anticipato ieri pomeriggio, Adriana Volpe è uscita dalla casa con un permesso speciale concesso dal Grande fratello. Poi la Volpe è rientrata nella casa. Nell’articolo di ieri vi abbiamo detto 1/2 verità, ahi noi, eravamo allo scuro di quanto stesse accadendo nella familiare di Adriana Volpe e per questo ce ne scusiamo. Solo nelle ultime ore abbiamo scoperto che Adriana ha parlato con i suoi familiari. Come detto, la Volpe ha beneficiato di un permesso speciale per parlare al telefono con i suoi familiari: figlia e marito. Roberto Parli Abbandona l’Italia…

Roberto Parli abbandona l’Italia per l’emergenza Coronavirus che sta sgretolando l’Italia e divide le famiglie

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Grande Fratello ultime notizie – Chi ha più buon senso lo usi… e il marito di Adriana Volpe ha avuto il buon senso e ha lasciato l’Italia di corsa insieme alla figlia Gisele. Roberto Parli ha deciso di portare via dall’Italia a causa dell’emergenza da coronavirus la piccola Giselle per salvaguardarla da questa Epidemia. Quindi Una volta al sicuro i due hanno contattato la produzione per parlare con Adriana Volpe.

Adriana Volpe – Grande Fratello Vip

Adriana non è stata lasciata dal marito Roberto Parli. Tanto meno, il marito è fuggito dall’Italia con la figlia per divergenze di coppia.

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Ultime dalla casa del Grande Fratello!! Di seguito, possiamo vedere ciò che ha postato Roberto parli, marito di Adriana Volpe ieri 8 marzo 2020. Queste le parole: “Nonostante stiamo vivendo un momento drammatico dove la storia certamente scriverà le sue pagine e consiglio a tutti di seguire le strette normative date per la sicurezza di tutti. Voglio comunque fare i miei più grandi auguri a tutte le donne del mondo!

Prima di tutte: alla mia meravigliosa moglie Adry. Alla mia meravigliosa figlia Gisele, alla mia super mamma e alla mia amata sorella!”

