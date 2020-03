Grande Fratello ultima ora – Il marito di Adriana Volpe ha detto basta. Lo stress da Grande Fratello vip non colpisce solo i gieffini. Molto spesso anche i loro familiari risentono delle bombe mediatiche che scaturiscono dal comportamento degli abitanti della casa più spiata d’Italia. Uno di questi è Roberto Parli, marito della Volpe, che poche ore fa ha deciso di abbandonare i social network. Quello che sta succedendo su Instagram è inaccettabile e ne spiega attraverso un post le motivazioni.

Grande fratello ultima ora: Roberto Parli:”Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica… quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti. In tutto questo.. forza Adry! #iotifoadry #persempre #adrianavolpe” scrive il marito di Adriana.

Grande Fratello ultima ora – Roberto Parli

grande fratello ultima ora – Roberto Parli non condivide alcuni atteggiamenti della moglie all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Prima le rivelazioni di Antonio Zequila circa una loro breve relazione quando erano ragazzi, poi il bacio sulle labbra a Pago, poi il rapporto troppo confidenziale con Andrea Denver e quel particolare gesto con la mano che si sarebbe posata sul fondoschiena del ragazzo.

Il marito della Volpe non ce la fa più a reggere lo stress mediatico e ha abbandonato le scene. Niente più commenti, niente social.