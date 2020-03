Il Grande Fratello Vip 2020 questa sera 9 marzo 2020 non andrà in onda

Grande Fratello news ultim’ora – anticipazioni, aggiornamenti e ultime notizie dalla casa del GF VIP. Come ha già detto Alfonso Signorini la scorsa settimana, stasera il Grande Fratello Vip non andrà in onda. Il prossimo appuntamento con la quarta edizione del GF VIP è stato fissato per mercoledì 11 marzo 2020 in prima serata su Canale 5.

Aggiornamenti: la produzione del Grande Fratello causa coronavirus chiude le porte ai familiari dei concorrenti

Grande Fratello news ultim’ora – anticipazioni. Causa dell’emergenza coronavirus il Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno deciso che gli inquilini dalla prossima puntata in poi non riceveranno visite dai familiari. E tanto meno nessuno avrà accesso dall’esterno per salvaguardare la salute dei Vipponi ancora in gara.

Grande Fratello News Ultim’ora gli ultimi aggiornamenti

Grande Fratello anticipazioni dalla casa il GF senza pubblico

GF Vip anticipazioni. Nella puntata di Mercoledì 11 marzo 2020 Alfonso Signorini tornerà in prima serata su Canale 5. Tanti i temi che dovrà affrontare a partire dall’hashtag #signorinifuori uscito fuori su Twitter. La disparità di trattamento in questa quarta edizione del Grande Fratello.