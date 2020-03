Grande Fratello vip news ultim’ora: gli ultimi aggiornamenti dalla casa

Grande Fratello vip news ultim’ora – Gli ultimi aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello. Eppure stamattina i Vipponi erano tutti in giardino a prende il sole a dorso nudo. Era presente anche Valeria Marini che tra una litigata e l’altra con L’Elia, ha trovato tempo per non fare nulla. Mentre Teresa Pugliese sbucciava le patate, la Marini la osservava, E sempre della serie, non ci facciamo mancare nulla, Sossio Aruta è stato vittima prescelta di Antonella Elia, complice Andrea Denver. Aruta era sdraiato su lettino a prendere il sole insieme ai Vipponi. Quando da dietro è arrivata Antonella che gli ha rovesciato addosso una pila d’acqua… senza ripercussioni, in grande amicizia veramente.

Tra un gavettone d’acqua e occhiali che spariscono dalle borse…al grande fratello arriva una grandinata eccezionale

Grande Fratello vip news ultim’ora – Le due amiche Asia Valente e Sara Soldati, anche loro sono entrate in conflitto, affette ormai, anche loro, dalle ultime settimane di scontri davvero molto pesanti tra Antonella Elia e Valeria Marini. Grande Fratello vip news ultim’ora – Oggi Il tutto accade in giardino in una giornata apparentemente “tranquilla” con il solto e splendente, a litigare ci hanno pensato Asia Valente e Sara Soldati. Asia al vetriolo accusa Sara Soldati di aver rubato i suoi occhiali. Furibonda, la ccusa di aver fugato nella sua borsa:”Perchè hai rubato gli occhiali senza chiedermelo?” replica Sara: “Quando sono arrivata, sei tu che li hai presi senza chiederli…”. Poi Asia ad alta voce l’ha rimproverata davanti ai Vipponi: “Sara è una ladra”.

“Non sono i tuoi…”

Grande Fratello notizie ultim’ora – Sara risponde seccata:”Non sono i tuoi, qui niente è di nessuno”. Asia scocciata entra in casa. Sara le parla mentre va via:”Lei è così! Si è presa le creme del bagno e se le è messe sul comodino, è tutto suo!!”. Paola Di Benedetto ironicamente:”Si è svegliata con il piede giusto”. Andrea Denver a Teresanna Pugliese:”Evidentemente ha cercato un pretesto per litigare”. E per non farci mancare nulla, dopo una giornata passata tra liti e gavettoni, ecco che …. oggi pomeriggio, in tardo pomeriggio, Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip…

Ultime dalla casa del Grande Fratello: è grandine…

Grande Fratello vip news ultim’ora – Roma, 7 marzo 2020, la primavera bussa alle porte, gli usci e le finestre si aprono, Quartiere Cinecittà. Sulla casa del Grande Fratello di abbatte una grandinata assurda, il giardino si tinge di bianco con la grandine. I Vipponi si divertono sotto la grandine…