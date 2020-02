Amiche-Nemiche

Grande Fratello Vip news – notizie ultima ora – Quando meno te lo aspetti, nella casa del GF VIP, è nata un’alleanza e forse, anche qualcosa in più. Forse possiamo ipotizzare, o accennare ad un’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip. E’ quello che è accaduto oggi, fra due colonne portanti del Grande Fratello Vip. Due candidate alla finale. Adriana Volpe e Antonella Elia. Salvo provvedimenti della produzione, che, e se saranno eventualmente presi: causa la rissa. Attualmente, adesso alle 18.20, ancora non ci sono comunicazioni da parte della produzione. Quindi si va avanti con questi concorrenti fino alla fine. Sempre con il benestare della produzione ovviamente.

Dopo quello che è accaduto ieri pomeriggio in casa, dalla rissa, alle lacrime di Valeria Marini, a tutt’ora, si respira acredine, ruggine, vecchi rancori sfociati appunto nella rissa. Lo stress e la tensione sono ancora alti.

Le nostre eroine rimarranno unite fino alla finale?

Adriana Volpe

Al Grande Fratello Vip in “confidenza” nasce un’alleanza

Tutti, chi più, Vedi Adriana Volpe, chi meno, si stanno impegnando a far sì, che i toni si abbassino in fretta per il quieto vivere di tutti. Soprattutto per le prove, che come noto, portano soldini per la spesa settimanale. Insomma, per loro, quanto per noi, la rissa di ieri non è facile da dimenticare.

Elia e Volpe chiuse in una stanza…

Antonella Elia e Adriana Volpe chiuse in una stanza, parlano di quanto accaduto ieri e come cercare di fermare questa emorragia. Le due hanno parlato a lungo e hanno chiarito più o meno, le cose che non vanno bene dopo il casino di ieri. E anche del loro rapporto che non è stato idilliaco fino ad oggi.

Fuori sarà amicizia, dentro la casa del Grande Fratello vip, Sarà un’alleanza?

Brevemente, riportiamo la parte più saliente del discorso. La Volpe cerca di farle capire che deve cambiare atteggiamento… Adriana Volpe ad Antonella: “Aggrappati a tutto ciò, perchè è un momento delicato, che in qualche in modo ti porta un calore qua dentro. Aristide, la sauna, Antonio, però decomprimi. Decomprimi.” Antonella replica: Sì sì assolutamente”.

Poi Antonella Elia si rivolge ad Adriana Volpe: “Ma tu, tutto questo… perchè lo fai? Parlarmi… così?” Adriana con gli occhi arrossati dalle lacrime, risponde: “Perchè ca**o, ti voglio bene! Anche se m’hai dimostrato un sacco di volte… che…. lasciamo perdere.” Antonella: “Allora fuori di qui costruiremo qualcosa di più. Non qui dentro. Qui dentro non è possibile.” La casa è ufficialmente spaccata quattro gruppi con strategie diverse che tenteranno la scalata alla finale.