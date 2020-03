Il Grande Fratello Vip è stato prolungato e andare in onda fino al 27 aprile 2020… La conduzione del reality è in bilico?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – Secondo quanto riporta Libero Quotidiano l’effetto pandemia da coronavirus, sta costringendo i vertici Mediaset a rivedere i palinsesti dei programmi televisivi per ovviare appunto all’epidemia da Covid-19. Proprio oggi, a mezzo comunicato stampa, Mediaset ha informato che sono stati sospesi i programmi tv di Domenica Live, Verissimo e CR4-La Repubblica delle Donne e al loro posto verranno mandati in diretta temi di cronaca e attualità.

Alfonso Signorini conduzione in bilico per effetto coronavirus? Alessia Marcuzzi torna al timone del Grande Fratello?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime dalla casa del Grande Fratello – Stando a quello che riporta Libero Quotidiano, Mediaset starebbe valutando cosa fare con il programma televisivo Grande Fratello Vip. Visti i grandi ascolti tv, o share e Dati Auditel sempre in ascesa e con tanti concorrenti, soprattutto giovani, i dati della diretta dalla casa del Grande Fratello sarebbero sono destinati a salire. Mediaset, sembrerebbe non voler rinunciare al reality che dovrebbe andare in onda mercoledì 11 marzo 2020, sempre su Canale 5. Il problema è: da dove si farà la diretta senza pubblico?

Alessia Marcuzzi

Arriva Alessia Marcuzzi? Alfonso Signorini ai titoli di coda?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – Dunque, come citato sopra, il problema principale da risolvere è quello della prossima puntata. Secondo Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di far condurre Alfonso Signorini, addirittura dall’albergo in cui alloggia. Ovviamente il tutto è rigorosamente rivolto al condizionale, vista la pandemia Covid-19 che incombe in Italia. Altre sì, non è escluso che la puntata dell’11 marzo possa addirittura slittare. Cosa che a Mediaset non piace affatto. Nel malaugurato caso dovesse saltare, potremmo ritrovare l’ammiraglia del GF VIP e di conseguenza, l’addio ad Alfonso Signorini.

Mezza Italia rivuole Alessia Marcuzzi al GF VIP

Come ben sapete, il direttore di Chi, è sotto il tiro del numeroso popolo del web, nella fattispecie dei follower di Twitter, che non più tardi di 2 giorni fa, ha lanciato l’hashtag #signorinifuori. Signorini sembra essere palesemente antipatico al popolo dei social. Le cause scatenanti sono le disparità fra concorrente e concorrente. La più quotata, magari… è l’amatissima Alessia Marcuzzi, che è di Roma e conosce perfettamente il GF VIP.