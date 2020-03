Notizie ultima ora Lodovica Comello incinta: “fotosintesi clorofilliana in terrazza”

Gossip news notizie ultima ora – Lodovica Comello sta per partorire. La conduttrice di Italia’s Got Talent sta per diventare mamma. Lo dimostra la foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae sulla terrazza di casa, con un enorme pancione in bella vista. La Comello è al nono mese di gravidanza e il parto è ormai imminente. Manca davvero poco. “Sei stupenda, quando nasce? Avete già scelto il nome?” scrivono i fan più curiosi. Come già annunciato Lodovica darà alla luce un bel maschietto, ma il nome lo scopriremo alla nascita.

Lodovica Comello incinta notizie ultima ora sul parto

La gravidanza

Lodovica Comello gossip news notizie ultima ora – Anche la conduttrice televisiva sta rispettando le regole di comportamento per arginare il contagio da Coronavirus. “Mamme! In queste ultime settimane ho lavorato, rigorosamente in smart working, per voi. (Senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un’epidemia e saremmo state tutte in casa a girarci i pollici!!). Parlare con voi in questi mesi, e ridere insieme sui vari #gravidrammi, mi ha dato lo spunto per creare L’ASCIUGONA” fa sapere ai fan.

“Io sto a casa” – Lodovica incinta del primo figlio dice sì alle norme emergenza Coronavirus, il parto si avvicina

E continua: “La prima puntata esce mercoledì, sotto forma di podcast su moltissime piattaforme… e anche sotto forma di video qui su IGTV!! Non vedo l’ora di tenervi compagnia con i miei racconti da gravi- mamma! E comunque #IoStoACasa. Questa foto è di ieri, mentre facevo la fotosintesi clorofilliana in terrazza”. Manca davvero poco al parto, tra pochi giorni potrà abbracciare il suo bambino e riempirlo di baci e di coccole.