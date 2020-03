GF VIP news. Bufera al Grande Fratello vip. Dopo la quindicesima puntata sta scoppiando il caos generale. Gli aggiornamenti dal Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini Eliminato e Nominato: le nomination dei social fanno rumore…

Grande Fratello Vip news ultima ora – GF VIP news – La campagna contro Alfonso Signorini è iniziata: chi è stato eliminato nella quindicesima puntata? Alfonso Signorini! Nell’ultima settimana il popolo del web, in particolar modo i follower di Twitter cinguettano sulle imparzialità all’interno della casa. Sul reality del Grande Fratello VIP i cinguettatori iniziano con l’hashtag #signorinifuori. Alfonso Signorini sembra palesemente antipatico al popolo dei social. La causa scatenante sono appunto la disparità e il trattamento differente fra corrente e concorrente.

Signorini nella bufera dei social #signorinifuori per i provvedimenti presi non corretti e coerenti verso tutti i concorrenti?

Grande Fratello ultima ora – Il popolo di Twitter recrimina la disparità di trattamento riguardante alcuni inquilini della casa i primi indiziati sarebbero: Antonella Elia e Antonio Zequila. I follower sono concordi che non vengano mandati video che possano screditarli e prendere i giusti provvedimenti, gli esempi: Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia. E Fernanda Lessa che continua a parlare di negatività e vede sedie spostarsi da sole quando passa l’Elia. La stessa ieri sera ha dato della: cornuta nazionale alla Elia e continua fare bagni col sale e praticare una magie strane? Anche lei dovrebbe lasciare la casa. Asia Valente che sono due volte che da dell’handicappato a Sossio: è dentro la casa.

Grande Fratello Vip news ultima ora – Adriana Volpe che apre un messaggio che non doveva leggere e per quasi una giornata intera ha tolto il microfono, anche lei è dentro. Valeria Marini che da due copli nei reni della Elia, è dentro la casa. Il popolo di Twitter contesta soprattutto a Signorini di non aver preso provvedimenti per la spinta a Valeria Marini (anche se stuzzicata). Poi viene contestato il trattamento riservato al galoppino della casa: Andrea Denver. La fidanzata Anna Wolf ha realizzato un messaggio video al fidanzato Andrea e non gli è stato mai fatto vedere, benché sia stato richiesto dalla produzione. Andrea Montovoli ha abbandonato la casa e anche lui non ha mai avuto una sorpresa in quindici puntate.

Grande Fratello ultima ora – Ovviamente non ci sono trattamenti equi per tutti i concorrenti, questo è assodato. L’ingresso di Serena Enardu dopo che il televoto dei telespettatori si era espresso per non farla entrare. Tutto ciò ha indignato i follower di Twitter, ma non tutti i cingueattatori valutano correttamente e coerentemente tutti gli inquilini, ma solo alcuni e questo non è corretto! Se andiamo ad analizzare coerentemente, nella casa del GF VIP rimarrebbero 4/5 concorrenti. Chi ha ragione? Questo lo giudicate voi.