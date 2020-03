Coronavirus: Chiara Ferragni e Fedez news – 1 milione di euro in cinque ore per l’ospedale San Raffaele di Milano

Chiara Ferragni e Fedez news – L’emergenza Coronavirus ha sensibilizzato i nostri vip. I Ferragnez hanno dato il via a una campagna di raccolta fondi a supporto delle struttura ospedaliera San Raffaele di Milano. La coppia ha donato personalmente 100mila euro. Il totale delle somme raccolte, attraverso tale iniziativa, sarà destinato alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano e parte del Gruppo San Donato. Tali attrezzature sono strettamente necessarie e indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha bisogno.

Notizie ultima ora Emergenza Coronavirus Chiara Ferragni e Fedez news: “vorremmo supportare medici e scienziati”

Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez è quello di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto a tutto lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Collegandosi direttamente al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva, sarà possibile effettuare una donazione minima di 5 euro. La piattaforma non ha commissioni.

I fondi totali raccolti saranno devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva. “Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus, nella quale siamo tutti coinvolti. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo. Vorremmo supportarli concretamente. Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Queste le parole di Chiara Ferragni e Fedez.

Oltre 50mila donatori per l’iniziativa dei Ferragnez Notizie ultima ora

La stratosferica cifra di 1 milione di euro viene racconta da Chiara Ferragni e Fedez per aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. L’iniziativa, lanciata stamattina dalla coppia, conta già più di 50mila donatori. E, visti i ritmi tenuti finora, non ci ha messo molto a raggiungere e superare il traguardo, che era di 800mila euro. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono: Ventilatori, Dispositivi di ventilazione non invasiva, Monitoraggio emodinamico e Monitor.