Quando il gioco si fa duro, le crisi e lo stress si fanno sentire. E Adriana Volpe è particolarmente stressata. E oggi 13 marzo 2020 è stata una giornata sostanzialmente dura. A dirla tutta, da quando i vipponi del Grande Fratello VIP sono stati messi al corrente della situazione storica che stiamo attraversando oggi in Italia, l’atmosfera dentro la casa è cambiata. Ovviamente stando rinchiusi e soli con se stessi, è difficile non pensare alle proprie famiglie al di fuori delle mura di Cinecittà. E oggi Paolo Ciavarro, è un altro che ha avuto un crollo pensando alla madre, Eleonora Giorgi. Il giovane Ciavarro è preoccupato per la madre e teme che non rispetti le norme anti Coronavirus.

E per non farci nulla anche oggi le polemiche nella casa del GF Vip non sono mancate. Stavolta a scatenare la polemica è Mummy, l’archeologo Aristide Malnati, amico di merende di Alfonso Signorini. La discussione nasce tra lui e Valeria Marini e, al centro della discussione, il Coronavirus e se ne esce davvero molto molto male e dice: “Gli italiani non hanno coscienza sociale, se dici di stare a casa. Non sono come i tedeschi”….

Dopo le vicende al Grande Fratello Vip che si sono succedute, una dopo l’altra, vedono il crollo psicologico di Adriana Volpe. Non tutti sanno che Adriana Volpe, nella casa del Grande Fratello Vip, oltre al reality game, si sta giocando la vita privata e una futura carriera in Mediaset. Dove ad attenderla ci sarebbe un contrattino ufficioso in piedi.

Il tutto correlato al Flirt con Zequila, negato. Al flirt con Fabio Testi… In più la famiglia volata in Svizzera in quel di Lugano, causa coronavirus. Quindi maggiormente lontana e aggiungiamo che il marito Roberto Parli, non più tardi 4 giorni fa, ha deciso di trasferirsi a Lugano per salvaguardare la piccola Giselle. Eccola che sbotta, Paola: “Sei un pochino sul filo di lana, sei tiratissima… Non ti preoccupare”, Adriana, visibilmente provata abbozza un sorriso. Paola: “Sei un po’ abbacchiata…sei giù.” La Volpe: “Sto così..”. Provata scuote la testa, la guarda e: “Ho bisogno di un messagio da casa. Ho bisogno di vederli…Voi avete ricevuto un messaggio e avete visto i vostri cari. Io non l’ho avuto. Questa cosa m’ha dato la botta.”