Coronavirus, Nicola Porro positivo al test, “Quarta Repubblica” non va in onda

Notizie Ultima Ora – Nicola Porro ha contratto il coronavirus. A quanto riporta l’Adnkronos, Il giornalista e conduttore televisivo di “Quarta Repubblica”, Porro è risultato positivo al test del Covid-19 Coronavirus. Nicola Porro in questo momento risulta essere in quarantena. Al momento non ci sono ulteriori notizie in merito. Quarta Repubblica non va in onda stasera a causa del Covid-19 contratto da Porro e sarà sostituito da Barbara Palombelli.

Notizie ultima ora – Porro stasera in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia

Barbara Palombelli condurrà Quarta repubblica. La Palombelli estenderà con uno speciale a Stasera Italia che va in onda su Rete4. Il programma televisivo dovrebbe avere una durata di circa 1 ora, rispetto alle canoniche 2 ore. Quindi, Quarta Repubblica sarà sospesa come è accaduto per altre trasmissioni dove sono stati ritrovati soggetti positivi al Covid-19 Coronavirus.

Notizie Ultima Ora – Mediaset ha sospeso Quarta Repubblica e ha invitato la redazione a restare in isolamento domiciliare.