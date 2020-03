Destabilizzata dall’aborto, Antonella Elia cerca uno psicologo

Grande Fratello Vip 2020 – Il dramma di Antonella Elia la fa scoppiare in lacrime mentre parla del suo passato e in particolare si un episodio che le ha cambiato la vita. Antonella Elia alla soglia dei 55 anni ha deciso di confessare il più grande rimpianto della sua vita: “Da un racconto di Adriana sono rimasta destabilizzata. Sai bene che nel 2003 ho avuto un aborto, ho perso un figlio e mi è bastato un ricordo di Adriana per mandare in frantumi una settimana, tanto che ho chiesto di confrontarmi con uno psicologo. Quell’episodio, che può essere uno scherzo, a me ha ferito”.

Grande Fratello Vip, Antonella:”Non ne ho mai parlato…”

La GF VIP scoppia in lacrime per l’aborto

Precedentemente la Grande Fratello VIP in un’intervista ad Alfonso Signorini, si era sfogata su quello che è stato il dramma più grave della sua vita: l’interruzione di una gravidanza a 26 anni. Ha colto tutti di sorpresa la confessione fatta da Antonella Elia al settimanale di Alfonso Signorini. La Grande Fratello VIP ha rivelato per la prima volta di aver subito un aborto quando aveva 26 anni: “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato ma è ora di liberarmi di questo peso.”