Eliminato Grande Fratello Vip ieri sera, il pubblico da casa ha deciso che tra Asia, Fabio e Sara il VIPPONE che deve abbandonare la casa è Asia Valente. In nomination vanno…

Grande Fratello Vip eliminato e nomination, news e aggiornamenti della sedicesima puntata su canale 5 del 11 marzon 2020. La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip inizia all’insegna della pandemia da Covid-19 coronavirus con il discorso del presidente del consiglio dei ministriGiuseppe Contein merito alle nuove misure di sicurezza in tutta Italia. Alfonso Signorini in collegamento da Milano coadiuvato in studio da Pupo e senza pubblico in studio, per l’emergenza Covid-19.

Grande Fratello l’eliminato è Asia Valente, In nomination vanno Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia

Grande Fratello vip 2020 eliminato e nomination della 16a puntata di ieri sera

I concorrenti al tele-voto e a rischio eliminazione della prossima settimana sono: Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati. Uno tra loro sarà eliminato nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello in onda il 18 marzo 2020.

Grande Fratello eliminato e nomination di ieri sera 16a puntata

Ormai esausto, anche questa settimana l’attore Fabio Testi ha chiesto ai vipponi di essre mandato in nomination. Ci riprova un altra volta e si augura di lasciare la casa del Grande Fratello per raggiungere il figlio in Cina. Al tele-voto della prossima settimana spera che sia lui a dover lasciare la casa. Tra i candidati della prossima eliminazione è Antonella Elia. Chi sarà l’eliminato che dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip il 18 marzo 2020?