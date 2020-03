Marco Fantini e Beatrice Valli, dopo la terza gravidanza, altra sorpresa in vista

Beatrice Valli incinta del terzo figlio mostra il pancione. Secondo figlio con Marco Fantini. La Valli è al settimo mese di gravidanza. “Il Marchini sarà circondato da principesse. Inizialmente sperava in una maggioranza maschile in casa, ma ormai si è arreso. In arrivo un’altra piccola buby!“: con queste parole Beatrice aveva svelato il sesso del bambino. Sarà una femmina e si chiamerà Azzurra. Il parto è previsto per il mese di maggio 2020.

Marco Fantini è molto preoccupato per il futuro delle sue figlie. “Non so in che mondo nascerà Azzurra e in che modo cresceranno i miei figli… so solo che cercherò ogni giorno di impegnarmi al massimo per rendere il nostro mondo un posto migliore e spero sia lo stesso per voi” scrive su Instagram pubblicando una foto mentre bacia il pancione di Beatrice Valli.

Beatrice Valli, 25 anni, e Marco, 28, sono già genitori di Bianca, 2 anni, detta Buby. “Con Bianca e Azzurra saremo la famiglia dei colori. Ma, come dice sempre mia mamma, la vita è fatta di colori, quindi va bene così!”, aveva dichiarato l’influencer a Verissimo. Prima dell’arrivo di Bianca, Beatrice Valli era già mamma di Alessandro, 7 anni, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Dopo l’arrivo di Azzurra, Marco Fantini e Beatrice Valli convoleranno a nozze. La coppia ha raccontato a Silvia Toffanin che dopo la nascita di Azzurra si uniranno in matrimonio. “Ci sposeremo il 27 settembre, al mare, idealmente a Capri” – hanno svelato a Silvia Toffanin.