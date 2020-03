Grande Fratello Vip | Adriana Volpe contratto già firmato con Mediaset?

Mediaset vuole Adriana Volpe dopo l’addio alla RAI. Pronto un programma televisivo per la conduttrice dopo il Grande Fratello Vip? “Se mi gioco bene questo reality Show…”

Grande Fratello News Ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – Assodato che l’emergenza da coronavirus nella casa del Grande Fratello VIP c’è, e chi ha visto la sedicesima puntata di ieri sera si è accorto che anche gli inquilini dietro la porta rossa avvertono questo disagio da pandemia. La puntata di ieri sera andata in onda senza il pubblico in studio ha messo in risalto le difficoltà che stiamo affrontando in questo periodo storico. Passiamo ad argomenti più leggeri… Vediamo cosa balla in casa Mediaset… un contratto forse?

Grande Fratello News Ultim’ora – Quello che è accaduto ieri sera nella sedicesima puntata dell’11 marzo 2020 ha dell’assurdo. Cose clamorose! La conduttrice continua a negare il flirt con Antonio Zequila. Il tutto viene sommerso per due ragioni. Il primo, per la sua immagine e lei si trova in un periodo chiave per la sua carriera. E lo vediamo più avanti. Il secondo, come da lei spiegato ieri sera, è per non dare spiegazioni alla figlia, circa le esperienze avute a 18anni.

Clamoroso, salta fuori un altro flirt della conduttrice con l’attore… Negherà anche questo?

GF VIP 2020 news ultim’ora – Al Grande Fratello Vip non ci siamo fatti mancare nulla. Ieri 11 marzo 2020 come un fulmine a ciel sereno esplode il gossip che non t’aspetti. Ovvero la rivelazione del direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti. Lo stesso ha svelato via social il flirt di Adriana Volpe e l’attore Fabio Testi! Attualmente, nella casa anche lui… Negherà?

Cosa bolle in pentola? La Volpe è già sotto contratto?

Grande Fratello News Ultim’ora – Facendo un piccolo passo indietro, abbiamo ripreso vecchie riviste e successivamente spulciato Adriana Volpe. E sembrerebbe che la pentola bolle parecchio. La stessa conduttrice, ha rilasciato ben due interviste: al settimanale Nuovo Tv e Vero TV. Il tutto, prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

Qui sotto, possiamo vedere il profilo Instagram della prossima conduttrice Mediaset… e possiamo ipotizzare che ci sia un contratto in essere…magari in via ufficiosa.

Riportiamo alcune dichiarazioni esaustive in merito, La Volpe sul GF Vip 2020: “Non è una vacanza! La Rai è stata una grande delusione. Potrebbe esserci una continuità lavorativa a Mediaset. Guardo lontano con ottimismo e ci sono molte possibilità da vagliare. Potrebbe esserci una continuità lavorativa se mi gioco bene questo show.”