Leonardo Greco è stato trovato positivo al test del tampone Covid-19 Coronavirus e la fidanzata Cinzia:”Mi sono messa in quarantena.”

Uomini e donne ultime notizie – Leonardo Greco positivo! L’ex tronista Leonardo Greco, come già annunciato, si trova presso l’ospedale Sacco di Milano per una polmonite interstiziale, febbre alta e difficoltà respiratorie. Sottoposto già a due tamponi risultati negativi, era in attesa del responso del terzo test. L’ex tronista ha rivelato la sua positività al Covid-19, sottolineando di non aver paura e di non provare nessuna vergogna. “Andrà tutto bene”, “Forza, non mollare, tutto passerà e ti rialzerai più forte di prima“, “Nulla di cui vergognarsi Leo. In questo momento siamo tutti suscettibili di fronte a questo maledetto virus. Un grande abbraccio” – commentano i fan.

Leonardo Greco, positivo al Coronavirus invita i fan a riflettere

“Ciao, volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto – ha scritto sul social – La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19. Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene, senza avere paura. Lo dico solo per far riflettere le persone che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo bisogna essere uniti, volersi bene senza discriminazioni. E’ una lotta che riguarda tutti noi ma che va affrontata con buonsenso, intelligenza e amore. Restate a casa”.

Uomini e Donne ultime notizie Leonardo Greco alla fidanzata Cinzia Meroni: “L’amore è un bonsai da crescere”

Il giorno della festa degli innamorati, Leonardo Greco e la fidanzata Cinzia Meroni si sono scambiati frasi d’amore. “L’amore, credo che sia uno dei sentimenti più complessi al mondo. Io sono sempre stato un eterno romanticone. Ho sempre creduto nell’amore. Poi il tempo ti porta a modificare il rapporto con questo sentimento. Oggi l’amore lo vedo come un bonsai da crescere, curare e annaffiare nei giusti modi, perché se no è destinato a morire.

L’amore non si quantifica con post sui social. L’amore non si quantifica con regali preziosi. L’amore non è materia, non è il giorno di San Valentino. L’amore è semplice sentimento, alimentato da fiducia, da rispetto e comprensione. L’amore è figlio di due persone che si amano. Dipende solo da noi l’amore.” scrive l’ex tronista sul suo profilo Instagram.

La fidanzata di Leonardo Greco: “Amore mio…” – Uomini e donne ultime notizie

La fidanzata di Leonardo Greco risponde: “Amore mio. Hai proprio ragione! Ma vuoi mettere un bel brillante di Tiffany al dito? Regalato dopo una cenetta romantica a San Valentino, a base di pesce crudo, in riva al mare. Con una bella bottiglia di champagne a fianco mentre esplodono mille fuochi d’artificio sopra di noi. Basta poco per essere felici. Ok torno subito coi piedi per terra! Ti amo cioccolatino mio. Buon San Valentino”.