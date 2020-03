Grande Fratello Vip news ultim’ora: cosa sta succedendo? Perché Adriana Volpe è fuori dalla casa del GF VIP?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Vediamo di capire cosa sta succedendo. Le ultime notizie e gli aggiornamenti dalla casa del GF VIP. E’ di circa 1 ora fa la notizia che Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello. Sulla Pagina del Grande Fratello VIP di Facebook, è apparsa una nota della produzione in merito ad Adriana Volpe. Di seguito sotto possiamo vedere il comunicato del GF.

Ultime notizie dal Grande Fratello: il comunicato ufficiale del GF pubblicato sul social Facebook

Grande Fratello Vip news – La Volpe ha beneficiato di un permesso per incontrare la sua famiglia per motivi personali. Siamo di ulteriori aggiornamenti, circa le problematiche del caso. Ci auguriamo che questo permesso speciale non sia per motivi troppo seri.