Il lupo perde il pelo, ma non il vizio!! Pago e Serena fermati dal Coronavirus?

Pago confessa: “Io e Serena non conviviamo.” Il cantante ha rilasciato un’intervista “U&D Magazine” e ha parlato del momento che sta vivendo la sua relazione con Serena Enardu. La relazione tra Pago e Serena Enardu procede a gonfie vele dopo il Grande Fratello Vip? La convivenza è stata veramente bloccata dal coronavirus? Pago, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “U&D” spiega l’andamento della relazione con Serena Enardu. Come ricorderete senz’altro, la storia naufragò a Temptation Island grazie ad Alessandro, il tentatore che incantò con tante belle parole Serena Enardu.

Pago e Serena e la convivenza… Lui prende tempo come dichiarò anche a Verissimo

Come ricorderete Pago da Silvia Toffanin nel programma televisivo Verissimo, dichiarò: Mi prendo il tempo che mi serve…” In quel contesto il cantante sardo ha dimostrato tutta la sua rabbia per quanto accaduto a Temptation Island. Difficilmente a breve tempo riuscirà a cacciare le ombre dalla testa. Fantasmi che ad oggi, ancora riaffiorano. Detto ciò, il cantante si prenderà tutto il tempo che gli occorre per la convivenza con Serena. Come dargli torto!

Pago: “La mia realtà è ancora sottosopra…”. Affermazione fatta ad Alfonso Signorini quando Pago usci dalla casa del GF VIP

Da quando Serena si è detta pronta per il matrimonio, il cantante sembra aver messo i puntini sulle i etirato il freno a mano. Lei sogna, lui invece aspetta. Il tempo è galantuomo e dirà la verità su questa coppia. Serena Enardu uscita dal Grande Fratello Vip arrivata in studio, la prima cosa che disse fu, di voler il matrimonio con Pago. Sbandierare così il matrimonio ha indotto il cantante sardo a fare un passo avanti e tre indietro.

Matrimonio tra Pago e Serena Enardu?

Lo stesso ha detto al settimanale U&D: “La mia realtà è ancora sottosopra. E’ difficile tornare a Cagliari (dove vive Serena). Stiamo cercando casa a Milano…. Anche se con questo clima… “. E continua prendere tempo… lei continua a dichiarare amore, ma la paura fa 90 e lui attende il prossimo passo falso… Il lupo perde il pelo, ma non il vizio!!