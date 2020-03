Daniele Rugani primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus-COVID-19

Il difensore della Juventus Daniele Rugani è risultato positivo al test Coronavirus, ma “attualmente asintomatico”. A dare la notizia è stata la società bianconera, con una “comunicazione urgente” apparsa sul sito alle ore 23 di ieri sera. La fidanzata di Rugani, Michela Persico, giornalista sportiva, ha voluto tranquillizzare tifosi e fan sulle condizioni del difensore della Juventus, con un messaggio postato su Instagram.

Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico

Stato di salute Rugani positivo al Coronavirus, la fidanzata Michela Persico: “Sta già bene, in molti casi si ha senza saperlo”

Rugani, ha voluto tranquillizzare i fan con un messaggio su Instagram: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.

Daniele Rugani fidanzata – Gli fa eco Michela Persico, fidanzato del calciatore che commenta: “Sta già bene! È positivo ma asintomatico. Nessun sintomo. Per questo l’Italia raccomanda a tutti di stare a casa! Perché in molti casi si ha senza nemmeno saperlo! Aiutiamoci e tutto passa”. “Tutto è iniziato da qua.. già il quinto #sanvalentino insieme, ma questo è ancora più speciale!!!” aveva scritto il 14 febbraio scorso la giornalista sportiva, pubblicando uno scatto su Instagram mentre si scambiano un tenero bacio.

Sono già due i casi di coronavirus in Serie A. Dopo Daniele Rugani, oggi è arrivata la notizia del contagio di Manolo Gabbiadini della Sampdoria.