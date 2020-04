La conduttrice televisiva Diletta Leotta cellulite in mostra, fitness e workout a go go. Tiene in forma il fisico sul balcone quarantena con il fidanzato Daniele Scardina, King Toretto…

La conduttrice televisiva e speaker di Radio 105, Diletta Leotta, sospesa la serie A, si dedica al lavoro in smart working a causa emergenza Coronavirus. A casa in isolamento come tutti noi, trova il tempo per tenersi in forma, allenandosi sul suo terrazzo con il suo fidanzato Daniele Scardina, al secolo, King Toretto. Le foto, pubblicate sul settimanale Oggi in edicola, ritraggono Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina in costume da bagno mentre si allenano sulla terrazza dell’appartamento milanese di lei. Flessioni, piegamenti sulle gambe, workout a go go che mettono in risalto le curve della conduttrice sportiva.

Le curve di Diletta Leotta e la cellulite da eliminare con il fitness e workout

Diletta Leotta

Diletta Leotta trascorre il tempo della reclusione pubblicando selfie e foto che la ritraggono in diversi momenti della giornata sul suo profilo Instagram. Questa volta, però la vediamo in una calda mattinata di Milano, immortalata dai paparazzi. Workout a go go per la conduttrice di Dazn che, come luogo, ha preferito l’aria aperta del terrazzo del suo appartamento. Invece di indossare un abbigliamento per il fitness ha scelto un microbikini azzurro. Anche il suo fidanzato Daniele Scardina indossa pantaloncini da mare e mostra il petto ricoperto di tatuaggi.

La lotta Diletta Leotta contro la cellulite

Peccato che durante gli allenamenti, i raggi del sole sul corpo della Leotta ha messo in bella mostra, non solo le curve, ma anche la cellulite della conduttrice. Il suo istruttore personale King Toretto conta le flessioni, sceglie gli esercizi più appropriati e incita la sua allieva ad eseguire i suoi consigli.

I due fidanzati passano la quarantena a scattare selfie e ignari della presenza dei paparazzi che con obiettivo da 400mm, immortalano il fitness e il workout della conduttrice sportiva di Dazn. L’effetto ombra dovuto dai raggi del sole sul corpo di Diletta, ha evidenziato qualche piccolo inestetismo, ovvero la buccia di arancio (cellulite) sul lato che ha dato fama alla bellezza della Leotta. Come reagirà la conduttrice sportiva quando guarderà le foto pubblicate dal settimanale di gossip?