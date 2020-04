Pietro e Antonella Elia, hanno finito il barattolo del miele che hanno portato a Casa, dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2020?

Antonella Elia e il suo fidanzato, attuale compagno, Pietro Delle Piane hanno terminato barattolo del miele che hanno portato a Casa dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020. Attualmente la coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane, espletata la pratica del barattolo da due chili di miele, hanno intenzione di passare allo step successivo. Antonella e Pietro, come si evince dal video pubblicato su Instgram, hanno intenzione di passare alla cioccolata sciolta, visto e considerato che per la Santa Pasqua, Antonella Elia, ha ricevuto un uovo grandissimo, formato condominiale.

Il miele è archiviato, è arrivato un uovo gigante per Pasqua 2020 ad Antonella Elia e il fidanzato Pietro si lecca i baffi

Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane

Visualizzatissimo il video degli auguri di Pasqua postato dalla coppia Antonella Elia e Pietro, dove i due si mostrano innamoratissimi e ci rendono partecipi del loro pranzo di Pasqua, in pieno pomeriggio, a base di pasta e vongole e pane burro e acciughe, “pranzo di Pasqua o Vigilia di Natale?” E’ una delle battute di Pietro Delle Piane durante il video.

Antonella Elia e il suo fidanzato, Pietro Delle Piane hanno terminato barattolo del miele che hanno portato a Casa dopo la finale del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta del pranzo aperi-cena per Pasqua, Antonella apre l’uovo gigante regolatole dal suo Pietro mentre lo fa, il fidanzato le porge un anello e pretende di infilarlo lui all’anulare dell’Elia sketch o messaggio subliminale?

Elia – Delle Piane pranzo pomeridiano al sapore di miele

E se per Pasqua la coppia Pietro e Antonella Elia ci aveva stupito con il loro video in diretta del pranzo alle 16 a Pasquetta, rilanciano il pranzo alle 17, “Per Pasquetta eravamo indecisi se pranzare o cenare” l’attenzione dei più curiosi viene catturata questa volta da una battuta dell’Elia, che dopo aver ammesso di aver fatto la casalinga e le pulizie di Pasqua, sarcasticamente ammonisce il compagno : “zitto tu che stai sempre attaccato al miele”…