Elisa De Panicis, dopo essere stata eliminata al Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di fuggire dalla pandemia del Coronavirus Covid-19. Infatti l’influencer Elisa De Panicis, dopo i giorni di quarantena rinchiusa nella Casa più famosa d’Italia, ovvero, quella del Grande Fratello, è scappata di corsa in Messico per godersi il mare stupendo di Tulum sulla costa caraibica della penisola messicana dello Yucatán. Nel periodo di reclusione, si è parlato tanto della vita amorosa della GFVIP, difatti Elisa De Panicis ha avuto diverse storie con vari calciatori…e una con il GFVIP Andrea Denver, in quel di Los Angeles, dove i due hanno passato una notte in una camera d’albergo…

Elisa De Panicis

Elisa De Panicis fugge dal Coronavirus e vola a Tulum

La bellissima Elisa De Panicis si diverte sulle spiagge di Tulum. La ragazza è stata molto fortunata nel poter svolgere questo viaggio. Elisa è partita prima dell’attivazione del fermo totale per l’emergenza coronavirus, quindi ha raggiunto il Messico, senza nessun intoppo. In questa località si può circolare liberamente perchè non vi è ancora nessun divieto. Lei, come tutti immaginiamo, si sta divertendo tantissimo, non solo mostrando il suo fisico asciutto con tante foto, ma si sta anche rilassando dopo la sua recente partecipazione in televisione.

Elisa De Panicis fa strage di cuori su Instagram

Dopo il reality show di Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis fugge dalla pandemia del Coronavirus per godersi il mare di Tulum in Messico. Vi state chiedendo come trascorre le sue giornate in Messico l’ex gieffina Elisa De Panicis? Semplicemente postando suoi social, in questo caso su Instagram, delle immagini mozzafiato del suo corpo abbronzato che hanno rapito tutti i suoi followers. Infatti la nota influencer Elisa De Panicis ha voluto condividere con tutti i suoi “seguaci” diversi momenti molto “interessanti” del suo ultimo viaggio.

Fotografie artistiche che mostrano in primo piano sia le meraviglie della splendida località balneare che la sua stupefacente bellezza. Con il suo fisico perfetto, Elisa De Panicis, in queste foto potete vedere il micro bikini indossato dalla influencer. Logicamente è inutile dire tutti i like ed i commenti che avuto la bella Elisa De Panicis.