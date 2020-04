Beatrice Valli quando partorisce? Gravidanza agli sgoccioli: la fidanzata di Marco Fantini sta per partorire la terza figlia Azzurra

La compagna di Marco Fantini, Beatrice Valli quando partorisce? La gravidanza è agli sgoccioli. Già mamma di due splendidi bambini Alessandro e Bianca, la corteggiatrice di Uomini e Donne, giunta alla 35esima settimana di gravidanza, sta per dare alla luce la terza figlia, seconda per l’ex tronista. La Valli, durante la quarantena ha continuato a tenere compagnia sui social i fan. E’ di pochi giorni fa, infatti, il post per la “pillow challenge” dove la Valli accetta la sfida, sorprende tutti e pubblica una foto insieme ai figli anche loro con i “cuscini” di rito e scrive “Anche noi ci siamo riusciti”. Il post viene accolto subito con grande affetto dai amici e fan che commentano “No vabbehhhh che cosa sieteeeeeeeeee“, “Che belli che siete“, “Stupendi”.

La Valli sta per partorire il terzo figlio, la data del parto si avvicina. Tra poco nascerà la seconda figlia di Marco Fantini: Azzurra

“Buona Pasqua a tutti, cerchiamo di divertirci in questa Pasqua Alternativa” queste le parole di Beatrice sul suo post di Pasqua e lei lo fa, nonostante manchino pochissimi giorni a lieto evento per l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, pubblica un post con un video dove lei, in compagnia di sua figlia Bianca, si diverte a creare outfit completi. Il post impazza sui social, come i commenti sullo stesso. “Auguri siete stupende”, “Troppo belle”, “Che belle tutte e tre anche lei nel pancione“, “Bellissime! Bianchina è un amore” . Anche il fidanzato Marco Fantini ha pubblicato una foto mentre bacia il pancione della Valli. “Tra poco avrò la mia sorpresa dal mio uovo di Pasqua #AzzurratiAspettiamo #BuonaPasquetta – scrive su Instagram.

Beatrice Valli mostra il pancione: la gravidanza sta per terminare

Beatrice Valli è giunta quasi al termine della sua terza gravidanza: L’influencer, ricordata anche per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” come corteggiatrice, è stata la scelta di Marco Fantini, suo attuale compagno, tra pochi giorni diventerà di nuovo mamma. “il mio uovo di Pasqua” – ironizza su Instagram la Valli postando orgogliosamente la foto del suo “pancione” che riscuote subito migliaia di like. Non mancano ovviamente i commenti degli amici e fan: “L’uovo più bello che si possa desiderare! Siete davvero una famiglia stupenda e vi auguro tutta la felicità e il bene di questo mondo!”, “Sta per nascere un altro capolavoro!!! Famiglia bellissima!”. E non manca chi s’informa sulla data del parto: “Quanto manca al parto???”. Il parto è previsto tra la fine di aprile e i primi di maggio. Forza Beatrice ancora poco e stringerai la tua principessa Azzurra!!!!