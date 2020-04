Diletta Leotta esperta di make-up! La conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica: “Vi faccio vedere come in un minuto riesco ad essere pronta!”

Giulia Diletta Leotta sta trascorrendo la sua quarantena a Milano, lontano dalla sua terra “l’amata sicilia” insieme al fidanzato il pugile Daniele Scardina e il fratello chirurgo plastico Mirko Manola. La presentatrice Diletta Leotta passa la giornata tra attività sportive, cucina e relax ma non trascura mai il suo lavoro come conduttrice radiofonica. “Buongiorno, mi devo preparare per andare in radio e visto che siamo anche in tv mi devo dare una sistemata”. Questo l’annuncio di Diletta Leotta sulle storie di Instagram mentre si riprende a letto con un sensualissimo babydoll.

Diletta Leotta Make-Up: “Vi faccio vedere come in un minuto riesco ad essere pronta!”

In diretta dal bagno di casa sua, Diletta Leotta, mostra ai suoi fan su Instagram attraverso un tutorial come avere un look perfetto in un minuto e si trasforma da presentatrice calcistica in un’esperta Make-Up Artist ed Hair Stylist. Con poche semplici mosse e con il suo tutorial, fa vedere come ottenere un trucco perfetto, partendo da una base acqua e sapone già perfetta. Il risultato è sorprendente. Sfoggia addirittura un audace rossetto rosso, qualche tocco di ferro ai capelli ed il gioco è fatto! PRONTA PER LA DIRETTA!

Vip in quarantena, Diletta Leotta: esercizio fisico e allenamenti fai da te in casa

La Leotta, oltre a dilettarsi nel trucco, non dimentica di prendersi cura anche del suo fisico e non si fa mancare di certo l’attività sportiva. Allenamenti fai da te in casa. La giornalista sportiva fa esercizio fisico negli spazi comuni del suo condominio. Tra gli scatti sui social la vediamo mentre utilizza, ad esempio, le scale e facendo parecchi squat sui pianerottoli. L’inventita ai nostri vip in quarantena non manca davvero. Che grinta ragazzi!!!!!