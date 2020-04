Il cantante Pago lascia Serena a Cagliari, violà le regole vigenti sulle restrizioni del Coronavirus e vola a Roma da Nicolino malandrino

Serena Enardu e Pago news ultime notizie di ora – Il cantante ex Grande Fratello Vip 2020, Pago dopo la litigata con Serena Enardu, se ne frega delle regole vigenti sul Covid-19, violà le regole del Coronavirus e vola Roma. E’ ovvio che che Pago e Serena hanno hanno avuto una discussione animata perchè il cantante Pago aveva in mente di lasciare Serena sola soletta nelle festività Pasquali. Ovviamente, la litigata tra Serena e Pago che c’è stata, non sarà tanto per la Pasqua che il cantante passerà insieme al figlio Nicolino malandrino e alla ex moglie Miriana Trevisan, ma per il fatto che non Serena non sa quanto tempo Pago si intratterrà nella Capitale.

Serena Enardu e Pago cosa è successo, separati solo per la santa Pasqua?

Pago dopo la litigata con Serena Enardu, se ne frega delle regole vigenti sul Covid-19, violà le regole del Coronavirus e vola Roma dal figlio Nicolino. Chiaramente questo viaggio improvviso a Roma ha fatto incavolare e non poco Serena Enardu che rimarrà da sola per la santa Pasqua. Evidentemente il cambio di pensiero di Pago è stato repentino, in quanto non più della settimana appena trascorsa, Pago con un post su Instagram scriveva: “Verrei da te ma non lo faccio per il tuo bene”.

Pago dopo la lite con Serena Enardu violà le regole del Coronavirus per la santa Pasqua e vola dal figlio Nicolino

Non più tardi di 11 ore fa, il cantante Pago ha pubblicato un’altra stories su Instagram che lo vede in partenza dall’aeroporto di Cagliari (deserto) e ripubblica una volta atterrato a Fiumicino. Circa tre ore dopo, sempre nelle stories di Instagram, mette una foto una foto che lo ritrae insieme al figlio Nicola e scive: “Preso”. Chiaramente, tutte queste stories di Pago, hanno un solo destinatario: Serena. Ovviamente la coppia Pago e Serena passeranno la santa Pasqua separati.

Pago e Serena, come cita il vecchio adagio: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi

Oggi, adesso, 2 ore fa, nel giorno della santa Pasqua, Serena e Pago hanno postato un foto che li ritrae insieme ai propri figli. Pago a Roma con il figlio Nicola. Mentre Serena Enardu è a Quartu Sant’Elena (Cagliari) e passerà la Pasqua con il figlio Tommaso nato dalla precedente relazione con l’ex Uomini e Donne Giovanni Conversano.