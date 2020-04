Gli U2 a sorpresa donano 10 milioni alla sanità irlandese per combattere il Coronavirus Covid-19 Sars-CoV-2

Gli U2 hanno donato 10 milioni di euro per aiutare la lotta contro il Coronavirus in Irlanda. A memoria è la donazione più congrua per combattere il Coronavirus, dopo quella Ceo di Twitter, Jack Dorsey, che ha fatto una generosa donazione di un miliardo di dollari. La band non è nuova alla solidarietà. La band rock irlandese U2 ha donato 10 milioni di euro alla sanità Irlandese per la lotta contro il coronavirus. La donazione sarà utilizzata per acquistare dispositivi di protezione e a sostegno dei medici, in prima linea.

Coronavirus, U2 donazione di 10 milioni per l’emergenza Covid-19

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha elogiato gli U2 e Bono: “Il governo ha ordinato quella che in tempi normali sarebbe stata una fornitura di DPI per 13 anni. Anche così, ogni assistenza da parte del settore privato e del pubblico in generale è benvenuta”.