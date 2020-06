Le Vip incinta del 2020 e l’esplosione di vita delle future mamme che hanno partorito (in lockdown) alla facciaccia del CoronaVirus

Pance Vip 2020 – Un’esplosione sia nazionale che internazionale, tutta colpa del lockdown?Diventare genitori, il desiderio di molti. In quest’anno così “anomalo”, il 2020, sono molte le Vip Nazionali ed Internazionali che hanno realizzato questo desiderio o addirittura che hanno fatto il bis, tris e anche di più. Ogni donna vive la gravidanza a suo modo e le Vip di certo non fanno eccezione.

C’è chi tra le VIP ha voluto condividere questa esperienza minuto per minuto con i fan e il mondo dei social, e chi è stata un più riservata dando magari l’annuncio ma vivendo la gravidanza in intimità. Curiosando appunto sui social si vedono foto di “pance” e annunci di prossime nascite: scopriamo insieme le future mamme vip incinta, nazionali e internazionali.

Pance Vip 2020: le Vip incinta e chi ha partorito durante il lockdown

Pance Vip 2020: le Vip incinta

Pance vip 2020 – Le Vip incinta del 2020 e l’esplosione di vita delle future mamme che hanno partorito (in lockdown) alla facciaccia del CoronaVirus. Il 2020 un anno senza precedenti, un anno che tutti ricorderemo per l’epidemia del Coronavirus. Epidemia che ha costretto l’Italia ed il mondo intero al lockdown. Come tutti sappiamo però le mamme hanno una marcia in più che ha dato la forza alle Vip, ma anche a tante altre donne, di partorire durante il lockdown.

Le vip che hanno partorito in quarantena

Tra i Vip impossibile non ricordare Beatrice Valli la quale ha reso partecipe tutti della sua gravidanza sino al parto ed anche dopo. Ancora Eleonora Daniele in diretta tv sino a poche ore prima di partorire, Clio MakeUp, Alejandra Silva moglie di Richard Gere che lo ha reso padre all’età di 70 anni. Georgia Groome fidanzata storica di Rupert Grint celeberrimo Ron Weasley nella saga di film di Harry Potter, Alena Seredova, Miley Casciano e Matt Davis (Alaric di The Vampire Diaries e Legacies)e la moglie di Bobo Vieri Costanza Caracciolo.

Le Vip incinta che hanno affrontato la gravidanza in lockdown e chi deve ancora partorire

Pance vip 2020 – Moltissime anche le Vip che al momento sono in dolce attesa e che hanno vissuto la gravidanza con l’ansia e la paura del Covid-19. Ricordiamo una straordinaria Michela Persico compagna di Daniele Rugani, la quale addirittura ha dovuto vivere lontana dal suo compagno a causa della positività riscontrata prima ad entrambi.

Pance vip 2020: Lea Michele, Katy Perry e Camilla Luddington

Pance vip 2020 – Ancora Sophie Turner l’attrice di Game of Thrones. Lea Michele l’attrice di Glee. Katy Perry ed Orlando Bloom ad annunciarlo è stata la cantante statunitense nel suo ultimo video musicale Never Worn White mostra il pancione. Camilla Luddington, Jo Wilson in Grey’s Anatomy lo annuncia pubblicando una dolcissima foto del “Pancino, appena pronunciato, a Disneyland”. Melissa Benoist legata sentimentalmente a Chris Wood.

Sasha Pieterse attrice di Pretty Little Liars. Leighton Mesester nota per il ruolo di Blair Waldorf in Gossip Girl.

Le Vip Incinta: Giorgia Palmas, Eva Riccobono e Silvia Provvedi

People, il noto rotocalco, annuncia anche la gravidanza di Katherine Schwarzenegger con Chris Pratt. Tra le Vip incinta 2020 di casa nostra troviamo: Silvia Provvedi (Le Donatella). L’ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas. La ex Uomini e Donne Lara Zorzetto. Gaia Lucariello incinta dell’ex calciatore Simone Inzaghi e l’attrice palermitana Eva Riccobono incinta del secondo figlio.