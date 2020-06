Pago sotto accusa per la storia di Serena con l’ex Temptation Island Alessandro

La rottura di Pago e Serena è al centro di molti gossip da settimane, il cantante dopo tanti giorni di silenzio decide di parlare. Con queste parole Pago attribuisce quindi la fine della sua storia con Serena per la poca sincerità. Le dichiarazioni del cantante contro Serena non fanno altro che suscitare polemiche. Il cantante Pago si confessa durante un’intervista per il settimanale “Chi“. Lo stesso evidenzia i motivi che lo hanno spinto a rompere con la ex Temptation Island Serena.

L’evidente rabbia del cantante è messa in risalto nell’intervista rilasciata al settimanale di Gossip condotto da Alfonso Signorini. Vediamo cosa ha rivelato Pago su Serena: “Non me lo aspettavo. L’11 maggio il crollo”.

Pago sfoga la rabbia per la relazione di Serena Enardu con Alessandro

Il cantante Pago nell’intervista sottolinea la poca chiarezza della sua ex fidanzata Serena Enardu e la accusa di avere omesso la verità: “Mi sono scontrato dinanzi alla mancanza di verità, dinanzi all’omertà. E non me lo aspettavo, ca**o! Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Quello che leggo, quello che ascolto è un qualcosa che non mi fa nemmeno male”.

Pago: “È solo una realtà di m… che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore”.

Pago: “E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me”

Pago: “E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: ‘Menomale che mi avevi detto tutto’. La frase che non scorderò mai, però, è una: Ci sono stata più volte. Ho sbagliato, mi sono fidato. Nella mia vita mi sono sempre fidato e l’ho presa in quel posto. Ma con lei no. Lei era il grande amore della mia vita”.

Serena Enardu contro Pago: “Ti ho sbattuto fuori di casa”

Serena Enardu, anche lei in religioso silenzio sui motivi della rottura, esplode contro Pago a seguito delle sue dichiarazioni. La Enardu dichiara: “Mi aspettavo di tutto ma non di svegliarmi con l’intervista di Pago su Chi dove racconta una manica di fesserie. Mi dispiace perché io sono davvero imbarazzata per te. Credimi”.

“Se almeno una volta nella vita avessi avuto le palle di raccontare la verità, perché ci siamo lasciati e perché ti ho sbattuto fuori di casa il giorno prima di quando tu prendessi il telefono per trovare una scusa mediocre. È una balla quella che ha scritto Pago. Non oso immaginare che altre ca***ate ci sono scritte sul libro ma non è più un problema mio.

“Se volevi mandarmi una lettera Pago potevi scrivermela, non c’era bisogno che la scrivessi su un libro che poi nella copertina dietro ha un prezzo che devono pagare gli altri. Sei becero!“. Con queste parole della Enardu che vuole smentire i motivi della rottura e sferra un duro attacco contro il cantante.

Serena non è da sola contro Pago

Nello scontro contro Pago, Serena non è più da sola. In suo sostegno arriva l’influencer Deianira Marzano che attacca duramente il cantante: “Lui non va giustificato perchè ha utilizzato una donna e delle emozioni che si sono venute a creare per guadagnare soldini con il suo libro e la sua canzone. A questo punto…lo sai cosa ti dico?”

“Ha proprio ragione Serena…Tu sei solo un becero e dovresti pagarle pure i diritti d’autore perchè se non era per lei non stavi qua e nessuno parlava di te. Stavi nel dimenticatoio” e velenosa conclude contro Pago: “Ma chi se lo deve comprare questo libro? Lo compriamo al posto della carta igienica? Per me tu sei il peggiore di tutti…”.

Ognuno tragga le proprie conclusioni tra gossip e dichiarazioni varie e strascichi, probabilmente di questa storia ne sentiremo ancora tante.