Giorgia Palmas e Filippo Magnini annunciano il lieto evento che presto saranno genitori

La famiglia si allarga Giorgia Palmas è incinta di Filippo. Tutti erano rimasti alla notizia delle imminenti nozze tra l’ex velina Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Tuttavia, l’emergenza Covid-19 ha costretto la coppia ad annullare le nozze. Giorgia Palmas e Magnini, da tempo avevano espresso il desidero di dare un fratellino alla piccola Sofia, avuta dalla precedente relazione tra Giorgia e l’ex calciatore Davide Bombardini.

Il progetto di allargare la famiglia avrebbe dovuto concretizzarsi dopo il matrimonio, ma dopo l’annullamento delle nozze arriva il lieto evento. A dare l’annuncio sono i diretti interessati sui loro profili Instagram.

Giorgia Palmas incinta e Magnini annunciano: “Arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te…”

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini: una sfilza di congratulazioni dei Vip

Giorgia Palmas ha sorpreso tutti i suoi fan pubblicando una foto di famiglia che la ritrae brracciata a Filippo Magnini e alla primogenita Sofia. Non può non saltare all’occhio il particolare del pancione bene in vista di Giorgia.

La showgirl annuncia così la sua gravidanza: “Arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore”.

Il dolce pensiero di Filippo Magnini per la piccola Sofia: “Sarai una sorella speciale”

Il nuotatore Filippo Magnini, che durante un’intervista aveva già espresso il desiderio di diventare padre, annuncia il lieto evento così: “Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina.”

Nel condividere la sua gioia con i suoi follower, Filippo rivolge il suo pensiero anche alla piccola Sofia: “Mia piccola grande Sofi, so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme”. Di certo, il piccolo in arrivo potrà solo essere il completamento di una famiglia già piena d’amore e gioia, quindi, non resta altro che augurar loro il meglio.