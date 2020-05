Gossip, Alena Seredova ha appena partorito le prime parole di Alena dopo il parto:”Benvenuta Principessa!”

Gossip – La modella ciecoslovacca Alena Seredova ha partorito una bambina. È un momento di grande gioia per lei e l’attuale compagno Alessandro Nasi, ma anche per i primi due figli: Louis Thomas e David Lee, avuti dal precedente matrimonio con il portiere della Nazionale Italiana Gigi Buffon. L’annuncio arriva direttamente da Alena con un post Instagram. La foto è stata postata solo da alcuni minuti, ma è già invasa da una pioggia di auguri. Tutto sembra un sogno appena realizzatosi per Alena, Alessandro, Luis Thomas e David Lee.

Dopo due maschietti, infatti, la Seredova ha partorito una bellissima femminuccia. La neomamma dà il benvenuto alla piccola con un post Instagram in lingua italiana e in lingua ceca: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa. Vítej princezno“.

Alena Seredova ha partorito in anticipo e su Instagram mostra la manina della neonata

Gossip, Alena Seredova ha appena partorito le prime parole di Alena dopo il parto:”Benvenuta Principessa!”

In questo periodo di emergenza sanitaria, la magia della gravidanza e del parto potrebbe essere spezzata dalla paura di tutte le future mamme. Putroppo, lo stesso vale per le star. Anche Alena Seredova ha dovuto trascorrere la sua gravidanza in piena emergenza Coronavirus e non ha mai nascosto le sue paure.

Il parto è stato prematuro: la piccola e la mamma stanno benissimo

Ma adesso tutto è finito, Alena Seredova ha partorito. Anche se il parto è stato un po’ prematuro, pare che la piccola stia benissimo come la madre. La neomamma non ha ancora rivelato il nome della nuova arrivata, ma nella foto di Instagram ha mostrato la manina della piccola che prova già a stringere quella della mamma.

È proprio vero che il legame tra mamma e figlia è innato e indissolubile. Auguri a Alena e Alessandro.