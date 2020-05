Lara Zorzetto incinta del primo figlio: svelato il nome del bambino

L’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto incinta è sempre più social. Dopo l’annuncio della gravidanza e del sesso del bambino, ha voluto svelare su Instagram il nome scelto per il bambino. Lo annuncia così: “Ebbene siiiiii! Finalmente ci siamo ragazze, dopo tantissimi nomi bellissimi, italiani e americani che avevamo preso in considerazione… Abbiamo deciso: LEONARDO! Siamo super elettrizzati non potete neanche immaginare ragazze!”.

La decisione del nome scelto da Lara Zorzetto e il fidanzato Mattia Monaci scatena una vera e propria polemica su Instagram dividendo i fan in due gruppi. Da una parte i più accaniti sostengono l’influencer, dall’altra coloro che invece lo reputano un nome comune.

Lara Zorzetto svela il nome del bambino e scatena il gossip: il particolare

Lara Zorzetto e il compagno Mattia Monaci

La Zorzetto è al sesto mese di gravidanza e la data del parto è prevista intorno ai primi di agosto. Scoppia la polemica sui social dopo il post della scelta del nome del primo figlio. I fan scrivono: “Tutti mettono questo nome ora… E secondo me un nome è bello quando non è comune”. La Zorzetto risponde: “Concordo con te, amo il mio nome perché si sente pochissimo in giro… Ma Leonardo è di una splendida bellezza e lì vado oltre a come gli altri chiamano i loro figli”.

Il particolare sul nome che non è sfuggito al gossip

Tutti d’accordo quindi sulla bellezza del nome. Ma perchè scegliere proprio il nome del suo ex fidanzato? La Zorzetto è stata infatti legata sentimentalmente a Leonardo De Grandis, ex di Francesca De Andrè. Che la “splendida bellezza” del nome a cui si riferisce la Zorzetto dipenda proprio da questo?