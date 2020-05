Gossip – Silvia Provvedi raggiante su Instagram al sesto mese di gravidanza non rinuncia ad indossare il suo tacco 10

Gossip – Silvia Provvedi incinta al sesto mese, sprizza femminilità da tutti i pori. Dopo aver annunciato la sua gravidanza a Verissimo scatenando le lacrime di gioia della sorella Giulia, Silvia Provvedi ha continuato la sua gravidanza in quarantena tenendo aggiornati tutti i suoi fan. Silvia Provvedi anche al sesto mese di gravidanza è in splendida forma.

La showgirl posta uno foto sulle scale con il suo bel pancino indossando un abitino color senape e di certo non rinuncia al suo decoltè tacco 10. Sotto al post scrive così Silvia:” Fuori piove ma dentro me c’è il sole Vi ricordo che domani alle ore 16 vi aspetto in diretta per il secondo appuntamento del CORSO PREPARTO ONLINE. Vi leggo tutte! Se avete domande specifiche scrivetemi così segnerò ogni domanda e domani vi toglieremo ogni dubbio”.

Silvia Provvedi si avvicina alla data del parto: vediamo quando partorisce

Silvia Provvedi incinta al sesto mese di gravidanza

Gossip – Silvia, dopo aver annunciato la sua gravidanza è rimasta molto presente sui social. Condividendo con i suoi fan gli allenamenti pre-maman, le sue ansie e le sue gioie. Entusiasta dopo aver scoperto che sarà una bambina, Silvia afferma che sarà una degna componente delle Donatellas.

Silvia ha vissuto gran parte della quarantena lontano dalla sorella Giulia e per colmare la loro lontananza le due si sono scambiate centinaia di messaggi su Instagram. Dopo le lacrime in diretta a Verissimo per l’annuncio del lieto evento, Giulia ha potuto riabbracciare l’amata sorella e hanno festeggiato insieme la festa della mamma di domenica scorsa.

Tanta emozione e tanto amore circonda la showgirl che darà alla luce la figlia tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.