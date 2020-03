Gf Vip News, Ultime dalla casa del Grande Fratello

Grande Fratello Vip 2020 News Ultima Ora – Ultime notizie dal Grande Fratello. Teresanna Pugliese furiosa al Grande Fratello Vip 2020: against everyone. Nuova alleanza nella Casa del Grande Fratello Vip. Nervi tesi tra gli inquilini. Ancora si respira alta tensione. Cambiano i protagonisti ma il copione è sempre lo stesso. Tensione alle stelle anche oggi, è bastato un semplice scherzo e si è scatenata una reazione a catena. I coinvolti? Tutti i concorrenti.

Lo scherzo è partito da Antonella Elia, Antonio Zequila e Sossio Aruta che ha fatto letteralmente innervosire Teresanna Pugliese e Licia Nunez. Già Licia Nunez è contro Antonella Elia dal primo giorno che però abilmente si nasconde e si allea, guarda caso, con chi va contro l’Antonella nazionale. Le tre concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno digerito lo scherzo di Sossio. In giardino a proposito dello scherzo si è venuta a creare una discussione sostenuta.



Ultime dalla casa del Grande Fratello: Teresanna Pugliese al vetriolo

TERESANNA PUGLIESE, GRANDE FRATELLO VIP 2020 NEWS ULTIMA ORA

Ultime notizie dal Grande Fratello: la causa della discussione?

Grande Fratello Vip 2020 News Ultima Ora – Sossio Aruta: “Il mio risveglio non è stato così dolce, mi ha aggredito subito Licia…” racconta ad Antonella, Antonio e compagnia bella. Neanche l’avesse detto. Teresanna Pugliese in giardino lo affronta con tono sostenuto e puntiglioso:”Mica siamo in campeggio o ai bungalow. Tu ricevi lo scherzo la sera prima ti senti in dovere di farlo ad altri e devono pagare tutti?” Sossio le risponde: “Lo scherzo l’hanno anche a me e non mi sono lamentato come stai facendo. Ci sta lo scherzo.”

A prendere le difese di Sossio Aruta, ci ha pensato L’Elia che ha accusa Teresanna Pugliese di sentirsi la regina della casa. Poi la Pugliese: Pure tu ti ci metti Antonè stamattina? Io faccio la regina della casa? Con te hanno fatto sti scherzi e quindi devono farlo con tutti? Io riprendo il discorso quanto tu Sossio ti lamenti che stamattina Licia ti ha svegliato, quando sei tu ad aver svegliato gli altri. Antonè ce l’hai con me stamattina? Non fare l’avvocato delle cause perse, non sai con chi prendertela e lo fai con me?”

Teresanna prende d’aceto e raggiunge Licia in casa

Grande Fratello Vip 2020 News Ultima Ora – La Pugliese vedendo che non aveva pane per i suoi denti, raggiunto la Nunez in cucina. L’attrice le ha chiesto di chi fosse stata l’idea dello scherzo e scopre che è partito tutto da Antonella, Antonio e Sossio e dice:”Ah è stata lei ad orchestrare tutto? Complimenti! Si capisce che l’ha fatto per infastidire me, poco da dire.” Esclama Licia.

L’Alleanza

Grande Fratello Vip 2020 News Ultima Ora – Licia: “Non ho bisogno di nessuno nella mia vita, figuriamoci di Antonella Elia. Mi faccio una risata. Lei pensa di essere l’unica poi ad aver sofferto nella vita, ma non è così. Mia madre ha una storia simile alla sua, dato che è cresciuta senza i genitori, eppure non si comporta come fa lei e non ha mai avuto un accanimento del genere nei confronti di qualcuno. Lei dovrebbe essere esempio negli altri e non provochi dolore nei confronti di altri dato che l’hai conosciuto”.

Insomma, Licia continua la sua battaglia contro Antonella Elia. Vedremo cos’altro accadrà tra le due amiche, visto che Licia ha messo su un nuova alleanza: Terasanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa.