Paolo Ciavarro e le tre hot pepper: Paola, Sara e Fernanda

Grande fratello vip news ultima ora – Chissà cosa penserà Clizia Incorvaia, dopo la rivelazione del pretendente alla finale del Grande Fratello, Paolo Ciavarro! Ahi lui, ha dimenticato di essere spiato dagli occhi indiscreti del Grande Fratello. Ciò, è accaduto, in quanto dopo molti giorni passati, il ghiaccio si rompe e non si fa caso alle telecamere, ci si dimentica del tutto degli obbiettivi dietro i vetri sempre vigili.

Gli ultimi aggiornamenti piccanti dalla casa del Grande Fratello VIP. Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto sono due interpreti e protagonisti dalla spiccata personalità di questa nuova e avvincente edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo carattere e modi di fare, Paolo Ciavarro ha conquistando gli antagonisti nella casa. E cosa rilevante, piace ai telespettatori. Gli inquilini quotidianamente esternano la stima e l’affetto per il giovane Ciavarro, finito hai lui, alla ribalta del gossip per relazione con Clizia Incorvaia.

Gli ultimi aggiornamenti dal GF VIP News

Grande fratello vip news ultima ora – Una storia d’amore nata sotto i grandi occhi del GF, che purtroppo non è proseguita. Come ricordate certamente, Clizia Incorvaia è uscita per un provvedimento disciplinare nei suoi confronti… lasciando il giovane Paolo Ciavarro “solo soletto” all’interno della casa. Nonostante ciò, Paolo pensa a Clizia, Clizia pensa Paolo e lui prosegue da solo verso la finale del Grande Fratello. Ieri sera Paolo Ciavarro è stato protagonista di un momento increscioso, con Paola Di Benedetto, Sara Soldati e Fernanda Lessa.

Paola Di Benedetto al peperoncino…

Grande fratello vip news ultima ora – Paolo si trovava ai fornelli, in compagnia delle sue amiche Paola, Sara e Fernanda. Le tre malizie, hanno intavolato una discussione circa gli uomini a letto, o sotto le lenzuola. Fernanda rivela che indossa biancheria semplice e che solo ogni tanto tira fuori pizzi e merletti. Paola, come sua consuetudine, mette del peperoncino nella conversazione e racconta che gli uomini provano soddisfazione a slacciare il reggiseno ad una donna, come se fosse una terra di conquista e coinvolge il giovane Ciavarro.

Paola chiede a Ciavarro:”Sai slacciare un reggiseno?” Paolo Ciavarro tra il timido e l’imbarazzato risponde: “No… Io non sono capace a slacciare il reggiseno”. Il tutto correllato dallo stupore delle tre hot pepper che esclamano:”Noooooooooo”.