Grande Fratello Vip news di oggi, coalizione vs Sossio Aruta: andrà in nomination?

Grande Fratello Vip News – Ultime dalla casa del Grande Fratello – Nuova coalizione all’interno della casa GF VIP. Il candidato ideale per la prossima nomination, secondo una buona parte dei vipponi del GF VIP 2020, hai noi, sembra essere proprio l’ex Uomini e Donne, Sossio Aruta. Uno buono zoccolo dei concorrenti alla finale si stanno lamentando per la sua maleducazione. Le accuse mosse contro Aruta: mette i piedi sul tavolo da cucina, lascia tutto in disordine e non pulisce mai. A questo si aggiungono gli scherzi ritenuti poco opportuni e poco divertenti. A volte secondo alcuni, è convinto di essere divertente come Patrick Ray. Gli scherzi notturni non sono digeriti dagli inquilini del GF VIP. Ha giocato a ping pong urlando senza ritegno. Inaccettabile! Nelle camere e ha sventolato così tanto forte da svegliare i VIPPONI. Ad Oggi, questa è la situazione in vista delle nominatio. Il malumore per Aruta serpeggia, l’atteggiamento da compagnone è la “causa” di una prossima canditatura. L’alleanza è composta da: Fabio Testi, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto, Patrick Ray e soprattutto di Teresanna Pugliese che proprio ieri è stata la vittima prescelta dell’ex UeD.

Grande Fratello Vip News – Antonella Elia e Antonio Zequila mantengono il sostegno di che Aruta dice: “Non mi fomentate Patrick e soprattutto di Teresanna Pugliese. L’ex tronista ha detto: “Non mi fomentate altrimenti non si sa dove finiamo oggi. Sossio è maleducato, mette i piedi sul tavolo dove si mangia, urla alle tre di notte, pensa di stare al campeggio con i cugini, non pensa che sta insieme ad altre venti persone e deve rispettarle”. Patrick ha osservato che Aruta è greve: “Non ha tatto, fa gli scherzi da spogliatoio”. Stessa opinione di Fabio Testi: “Non è molto furbo, ci vuole rispetto e bisogna saper fare gli scherzi”. La conclusione? Sono tutti decisi a nominarlo nel corso della sedicesima puntata, in onda mercoledì 11 marzo