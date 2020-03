Sarabanda torna in TV con Enrico Papi su TV8 in prima serata

Enrico Papi torna con la Moooseca di Sarabanda, lo storico quiz musicale torna in tv. Il programma TV Sarabanda 2020 si rifa il look. Enrico Papi annuncia che la trasmissione avrà delle novità e il format sarà rivisto in tutte sue sfaccettature. Anche la fascia non sarà più la pre-serale, ma quella appartenente al prime time e andrà in onda in prima serata su TV8. Anche il nome del fortunato format subirà un restyling, in quanto “Sarabanda” era stato prodotto da EndemolShine Italy con la partecipazione di RTI ( proprietà Mediaset) e Mediaset.

Back to the future

Secondo voci di corridoio, per Saranda sono previste sei puntate nel mese di maggio 2020. Nota. La produzione del gruppo Banijay ha dato il benestare per una stagione, opzionale la seconda in base allo share, o dati auditel, ovviamente se tutto procederà quanto richiesto dalla produzione, ci sarà la seconda edizione del nuovo format targato Banijay.

Molto probabilmente il nuovo format avrà delle varianti simili alla ultima messa in onda del 2017, sostanzialmente dovrebbe essere simile o quasi uguale a quest’ultima. Da scoprire come sarà proposto il nuovo quiz musicale, se come varietà (Furore), o quiz a montepremi. Negli anni 90 Enrico Papi con il suo quiz musicale tenne incollati alla tv milioni di italiani in tutte le edizioni trasmesse su Italia 1 dal 1997 al 2004. E proprio lui battezzerà nuovo format su tv8.

Sarabanda tornerà con correnti del calibro di: Uomo Gatto, Coccinella, Tiramisù, la Professora, Valentina, Allegria? Sfideranno giovani fenomeni?

Siamo tutti in trepidante attesa di rivedere Enrico Papi alla conduzione e sfide epiche di campioni che potranno ripercorrere i fasti dei mitici: Uomo Gatto, Funghetto, Coccinella, Tiramisù, la Professora, Valentina, Allegria etc etc etc Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul nuovo nuovo del nuovo quiz musicale.