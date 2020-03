Sguardo sensuale e fisico mozzafiato, Jessica Brugali è famosa sui social soprattutto per la sua irresistibile simpatia. In un battito di ciglia è diventata la regina italiana di Tik Tok, raggiungendo quasi cinque milioni di followers. 27 anni, bergamasca, innamorata del mondo dello spettacolo e della moda, in due anni è diventata la compagnia preferita dei teenagers. Con i suoi divertentissimi video Jessica ha conquistato tutti grazie anche a Sean, il simpatico cucciolone di alano, spesso coprotagonista delle sue storie.

Jessica Brugali Tik Tok da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Ospite a Pomeriggio 5 nella puntata di mercoledì 4 marzo, Jessica Brugali ha dichiarato a Barbara D’Urso di non aver accettato mai regali. La sua popolarità è nata per caso, pubblicando il primo video con il suo amatissimo cane. Da lì è partito tutto. “Non ho mai pagato niente a nessuno. Finora non mi è mai capitato, ma se mi dovesse capitare non ce la farei mai ad accettare” è la rivelazione inaspettata della ragazza.

Jessica Brugali fidanzato e gossip sulla vita privata

Vita privata e gossip – Della vita privata della regina di Tik Tok non si sa molto. Ufficialmente single, tempo fa il gossip aveva accennato un possibile flirt con ‘il Trota’, Renzo Bossi, figlio del ‘Senatur’ Umberto. In tv la Brugali è apparsa in diverse trasmissioni televisive, tra cui Ciao Darwin, Avanti un altro nelle vesti di valletta e in una puntata de Le Iene, dove è stata vittima di uno scherzo organizzato dalla redazione del programma.