Ultime notizie gossip di oggi – Bugo:“Dopo di me ha offeso anche mia moglie” Queste le ultime dichiarazioni del cantante reduce da Sanremo.

Bugo:“Mi ha mancato di rispetto profondamente. Non voglio sentir parlare di riappacificazione, né a livello artistico, né personale.”

Notizie Gossip – Il cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo reduce dal bluff del Festival di Sanremo 2020, parla della rottura con l’ex amico Marco Castoldi, al secolo odierno, Morgan. Di seguito vi riportiamo uno stralcio dell’intervista rilasciata in esclusiva al noto settimanale Oggi. Bugo sembra non trovare pace e continua a parlare dell’ex marito di Asia Argento e dice testuali parole: “Pace con Morgan? Mai”. Di certo non è un’apertura alla riappacificazione fra i due cantati. Bugo ad un mese esatto all’abbandono del palco dell’Ariston, rivela: “Ha continuato a offendermi anche dopo quella serataccia”

Le offese continue…

Ultime Notizie Gossip – Cristian Bugatti, parla inoltre della sua famiglia, del suo matrimonio e della sua paternità. Intervistato dal settimanale Oggi, torna sulla clamorosa lite con Morgan: “Fare pace con lui? Mai, mi ha mancato di rispetto profondamente. Non voglio sentir parlare di riappacificazione, né a livello artistico, né personale” e aggiunge “S’è comportato male anche dopo il fattaccio, con battute su di me e offese a mia moglie” e parla defficile rapporto con Castoldi: “È sempre stato difficile lavorare con lui, ma stavolta ha esagerato”.

BUGO

Mi dava tensione da giorni… Mia moglie mi ha mandato…”

Il cantautore Bugo prosegue torna con il momento in cui fu costretto a lasciare Morgan da solo sul palco, dopo che Morgan aveva cambiato il testo della sua canzone, e dice:”Mia moglie mi ha mandato subito un messaggio: Sono orgogliosa di te. Lì ho capito di aver fatto bene ad abbandonare il palco, anche se dentro ribollivo di rabbia!” e aggiunge inoltre:”Dopo la mia uscita di scena, la Rai mi ha messo a disposizione una stanza per riflettere qualche minuto, mi hanno chiesto se volessi rientrare sul palco, ma per me il Festival era finito lì. Mi sono sentito sollevato, mi ero levato dalle scatole una situazione che mi dava tensione da giorni. Non parlo di Sanremo, ma di Morgan. Nell’andarmene, mi sono liberato”.

“Morgan ha cercato Bugo (ndr)”

E alla domanda posta, se Morgan l’abbia cercato:”Sì, con un messaggio”, Il messaggio di Morgan:”Sei contento di essere alto in classifica?” La risposta di Bugo è nella sua intervista:”Non ho risposto, per me non esiste più”. Per leggere l’intervista integrale, potete vederla sul settimanale Oggi in edicola.