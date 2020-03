Coronavirus ultime notizie: in Italia Scuole e Università chiuse fino al 15 marzo.

Ultime notizie coronavirus italia. Scuole, università e stadi chiusi in tutta Italia dal D.Lgs del 2 marzo 2020 – Il fenomeno epidemia COVID-19 SARS-CoV-2 è stata presa alla leggera e si è trasformata in emergenza Nazionale. Il governo Conte, decide per la chiusura di scuole e Università per 10 giorni. Secondo l’ultimo bilancio della Protezione civile sono 79 i morti e 2.263 le persone risultate positive al virus in Italia. Con questo decreto legislativo il Governo Conte in 10 giorni risolverà la pandemia Nazionale?

Ultime notizie coronavirus italia Conte: “L’obiettivo primario è quello di contenere il contagio”

Notizie Ultima ora coronavirus – Giuseppe Conte:”Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus. È una sfida che non ha colore politico, e deve chiamare a raccolta l’intera nazione. Nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture in breve tempo, quindi il primo obiettivo è il contenimento del contagio. Finché i numeri sono bassi, il Servizio Sanitario Nazionale può assisterli efficacemente, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare”. A dichiararlo è l’attuale presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Notizie Ultima Ora – Coronavirus ultime notizie

Ultima ora coronavirus: le gare di Serie A si giocheranno tutte a porte chiuse

Anche la Figc ha appena ufficializzato che le gare di Serie A si svolgeranno a porte chiuse. “Disposizioni emanate e ricevute dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica. Al fine di evitare l’interruzione della competizione sportiva, nonché di assicurarne lo svolgimento. La Figc ha disposto con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega Serie A”.