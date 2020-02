Levante a DOMENICA IN di Mara Venier è stata ospite nella puntata di oggi 16 febbraio 2020. Andiamo a scoprire il trattamento che la zia Venier, ha riservato per la giovane siciliana Claudia Lagona. Non tutti sanno che Levante targata (Warner Music), astro nascente in ascesa, continua verso l’olimpo della musica pop italiana, ha dato il 2 picche alla “ZIA”. Immaginiamo la “reazione” della Venier per la buca presa in occasione della 22^ puntata di DOMENICA IN. Detto ciò, dopo riprenderemo brevemente il discorso del 2 picche. Nel frattempo in pentola bolle qualcosa si succulento…

Levante a Domenica In dopo forfait…

Levante

Claudia Lagona, in arte Levante, ha ottenuto “senza ombre di dubbio” grandi performance canore nelle serate che si è esibita in quel di Sanremo, sul palco dell’Ariston. Detto fra noi, in via confidenziale, ha spaccato, come si suol dire in gergo. Inoltre, dove ce ne fosse bisogno, Levante ha messo d’accordo e convinto tutti, circa il suo talento. Un vero e proprio animale televisivo. “Ce ne fossero così”. L’artista ha dimostrato a molti come si tiene un palco di un’importanza del genere. Praticamente se lo è divorato! Arriviamo al dunque. Terminato il Festival della canzone italiana, Levante, il giorno successivo, come gli altri artisti, è stata ospite a Domenica In Sanremo, che andò in onda e in diretta dal noto tempio della musica. Vi ricordate?

Levante: “ho festeggiato …”

Ebbene, proprio in quella occasione, la padrona di casa, dopo le esibizioni degli artisti, tentò di strappare loro una ospitata organizzata (prima di altri impegni) negli studi romani di DOMENICA IN, intitolati a Fabrizio Frizzi. Levante, fece sapere che non poteva essere ospite nella trasmissione della Venier: “ho fatto le 8,30. Scusate è stata intensa la settimana e ho festeggiato con tutta la troupe”. Sarebbe stata proprio Mara a rivelare che la cantante Levante avrebbe disdetto l’ospitata per motivi di day after. Ovviamente, dopo un sabato sera che si è trasformato in una domenica mattina…. La Zia Mara incassò e la ringraziò pubblicamente per averla avvertita. Quindi, nessun incidente diplomatico: Warner Music-Rai.

Levante parla dell’ex fidanzato Diodato

I tempi sono stretti, Mara Venier sapendo della ex relazione tra Levante e Diodato tira fuori la domandina bomba del giorno: “Sei Contenta che abbia vinto lui Sanremo?” la cantante replica: “Felicissima che abbia trionfato. Lo conosco!! E’ una delle voci maschili più belle del panorama italiano. Sono felice che oggi si siano accorti di lui. Sono sempre stata una sua grande fan.” Peccato che questa ciambella sia uscita senza il buco!