Asia Argento a La vita in Diretta: “LUI AVREBBE POTUTO SCHIACCIARCI TUTTE…”

Notizie Ultima ora – Asia Argento a La Vita in Diretta – Asia Argento dopo il dito medio a Live Non è la D’Urso, dove se l’è dovuta vedere il direttore di Libero. Oggi 3 marzo 2020 Asia Argento è stata intervista a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, per commentare la condanna nei confronti di Harvey Weinstein, colpevole di violenza sessuale e stupro. Una domanda davvero singolare, quella che pone il giornalista ad Asia Argento, una ragazza che ha subito violenza fisica e psicologica:”Ti senti di aver fatto qualcosa di importante?”

… No comment!! Come avrebbe dovuto rispondere una ragazza, ora donna e mamma, che ha subito violenza? O meglio, come dovrebbero rispondere le donne che hanno subito la stessa sorte? Asia risponde al giornalista RAI:”Penso di aver fatto qualcosa di giusto”.

“Oggi sono fiera di averlo fatto”

Notizie Ultima ora – Oggi, dopo quasi tre anni dalla prima rivelazione, Asia Argento ha spiegato: “Non so se lo rifarei. Se avessi conosciuto allora tutte le conseguenze di dire la mia verità, forse non lo avrei fatto, però oggi sono fiera di averlo fatto”.

Penso di aver fatto qualcosa di giusto. Ho fatto quello che era mio dovere fare. Non penso di essere un paladino di niente, l’interesse non è stato mai il mio motivo per fare questo. Io ho sentito tanta ingiustizia… come se io fossi stata una persona che era alla ricerca di attenzioni. Quando l’altro giorno è stato letto questo verdetto contro di lui, io ero con una mia amica, ed eravamo sconvolte perché fino all’ultimo momento non sapevamo se le donne sarebbero state credute.

Qui sotto possiamo vedere l’intervista rilasciata da Asia Argento a La vita in diretta.