Amici serale, ospiti e news. Le anticipazioni – Le misure di prevenzione del Governo Conte restrittive non riguardano solo le televisioni, ma ogni tipo di manifestazione di massa a partire da: studi televisivi, cinema, teatri, concerti nei palazzetti e gli stadi. Oggi la puntata andrà in onda senza pubblico in studio per rispettare il decreto del Governo del 4 marzo 2020. Questa sera Maria De Filippi andrà in onda senza pubblico. Nei giorni scorsi le ammiraglie televisive Mediaset e Rai sono andate in onda senza pubblico. Ovviamente agli allievi mancherà l’affetto del pubblico, ma dei telespettatori a casa.

Amici anticipazioni di oggi – Oggi va in scena la seconda puntata del serale di Amici 2020, dove non manche ranno colpi di scena, vedi le liti tra Javier e Nicolai, la improvvisa decisione di Talisa Ravagnani di abbandonare la scuola di Amici. Poi ci saranno altre sorprese nel corso della puntata di oggi. nonostante i disagi.

Gli ospiti del serale con sorpresa

Amci ospiti della puntata di questa sera 6 marzo. Amici 19 in studio ci saranno ad nonostante il pubblico non possa acclamarli. Dunque potremo vedere, nei duetti con i concorrenti, Fabrizio Moro e Mahmood, che si esibiranno rispettivamente con Jacopo Ottonello e Gaia Gozzi. Altri duetti saranno invece con Al Bano, insieme a Mirella Nyvinne Pinternage, e con Loredana Bertè, che si esibirà insieme a Giulia Molino.

Amici serale – Nella seconda puntata del serale di Amici di questa sera, ci sarà ancora in collegamento telefonico, Luciana Littizzetto.