Alessandra Cataldo e Morgan presto genitori

Ultime Notizie: Gossip – Alessandra Cataldo incinta, Morgan presto papà del terzo figlio. Alessandra Cataldo incinta del terzo figlio di Morgan. Alessandra e Marco Castoldi faranno pace? Ma soprattutto, suggelleranno il loro amore litigarello con un bel matrimonio? Ai posteri l’ardua sentenza! Qualche giorno fa, la compagna o fidanzata di Morgan, Alessandra, è stata paparazzata per le vie del centro di Milano. Nelle foto, si nota chiaramente il pancione. Date le proporzioni dalla pancia, proviamo ad abbozzare di quanti mesi dovrebbe essere la gravidanza portata avanti. A occhio, giorno più, giorno meno, la fidanzata di Marco Castoldi, dovrebbe essere di 5/6 mesi. Il tutto con il beneficio dell’inventario.

La fidanzata di Morgan, Alessandra Cataldo incinta

Alessandra Cataldo e Marco Castoldi “Morgan“

Le foto della gravidanza

Gossip – Ultime notizie – Le foto che sono nelle mani delle note riviste settimanali di gossip, (una in particolar modo) Cronaca Rosa e Pettegolezzo “delle quali non siamo in possesso, le abbiamo viste”. Sono state scattate nel pomeriggio del 12 febbraio 2020, dopo che la La Cataldo era uscita dalla trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, dove la mamma di Marco, aveva raccontato di non vedere il figlio da circa 6 mesi e ricevendo una telefonata in diretta da Morgan, in cerca di riconciliazione.

Ultime notizie – I dettagli sulla gravidanza del terzo figlio di Marco Castoldi

Gossip – Al momento non è emerso nessun dettaglio circa il mese di gravidanza. Di conseguenza, non è stato reso di pubblico dominio, quando Alessandra Cataldo partorirà. Però sappiamo che si tratta di una bambina. A confermare che si tratta di una femminuccia è proprio papà Morgan. Durante la riappacificazione con la mamma avvenuta il pomeriggio del 12 febbraio da Caterina Balivo nel suo programma Vieni da me.

Durante il collegamento con Milano Morgan rivela:”Salutiamo Caterina, che è stata molto gentile e ci prepariamo, perché qui non hanno né salame, né moscato, né meringata, quindi per forza bisogna andare a Monza. Brindiamo a Caterina e a tutti gli italiani con l’analcolico. Auguri e figli maschi, no, figlie femmine. Il chiaro riferimento alla figlia che aspetta da Alessandra Cataldo, compagna da tre anni.