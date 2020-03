Notizie Gossip – Sara Affi Fella incinta del fidanzato e calciatore italiano, attaccante del Gozzano, Francesco Fedato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato tutti i dettagli sulla sua inaspettata gravidanza.

“Confermo. Sono in dolce attesa”

Ultime Notizie Gossip – Oggi 6 marzo 2020, a rivelare la sua prima gravidanza è stata direttamente lei. Sara Affi Fella rivela di essere incinta. Intervistata dal settimanale Spy parla della maternità. Vediamo cosa ha rivelato Sara a Spy: “Confermo. Sono in dolce attesa” ha esordito Sara. “È una gravidanza ahimè non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma, in questo periodo così delicato. Oggi voglio sorridere o preoccuparmi per cose più importanti come la salute di mio figlio. Forse senza quel viaggio, dove ho sbagliato, non sarei qui a svelare questa nuova e bella notizia”.

“Ovviamente sogno una bella festa di nozze”

Notizie Gossip – Sara Affi è palese che sia felicemente innamorata e contenta della prima gravidanza. E non lo nasconde, anzi: “Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.



Francesco Fedato e Sara Affi Fella

A che mese di gravidanza è Sara Affi Fella?

Ultime Notizie Gossip – Sara Affi Fella è incinta al terzo mese ed ora il suo unico pensiero è portare a termine la gravidanza. “È una gravidanza ahimè non facile. Ho scelto di tornare nella mia città per avere accanto mamma in questo periodo delicato. Oggi la cosa fondamentale è portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può aspettare”.

Da Uomini e Donne a Temptation Island, al rifiuto per la proposta come concorrente all’Isola dei Famosi.

Nei mesi precedenti si era sparso il gossip circa una sua possibile partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Sara risponde così: “Mi aveva chiamato un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi e ho detto no!! Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Ma ho rifiutato perché, se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mio figlio”. E aggiunge: “Aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, sono felice. Anzi siamo felici”. Dunque Sara smentisce anche il gossip che la vedeva già naufraga all’Isola.