I due ex fidanzati fanno ancora Rumore!!!

Notizie gossip – Levante e Diodato insieme? Il gossip oggi punta gli occhi su due dei protagonisti sul palco dell’Ariston in quel di Sanremo 2020. La cantante siciliana, naturalizzata Milanese e Diodato sono tornati di nuovo insieme? Questa è la domanda del gossip! I due ex fidanzati sono stati beccati palesemente insieme fuori da un locale milanese.

Dalle foto pubblicate sulla rivista Chi, in edicola questa settimana, si evince che tra loro c’è ancora molta complicità. I due colti in fragrante, sembra proprio che si scambiano sorrisi e sguardi complici, dimostrando di essere rimasti solamente in ottimi rapporti?

Insomma, tra i due, chi è che fa più rumore?

Levante e Diodato paparazzati dal settimanale Chi

Diodato e Levante: progetto insieme, oppure all’orizonte bolle qualcosa di più di un semplice incontro per le vie di Milano?

Notizie gossip – Levante e Diodato, il gossip oggi punta gli occhi su due dei protagonisti sul palco dell’Ariston in quel di Sanremo 2020. Gli ex fidanzati Levante e Diodato sono stati paparazzati in compagnia del manager musicale Claudio Ongaro e dello speaker di Radio Deejay Federico Russo. E’ la prima volta che i due cantanti vengono fotografati insieme, dopo la fine della loro storia relazione. Dalle parole di lei, questo è ciò che ha dichiarato a Verissimo I due hanno mantenuto buoni rapporti, ma purtroppo non stanno di nuovo insieme sentimentalmente.

Cosa succede, non si sono dimenticati?

Notizie gossip – Levante e il vincitore di Sanremo tornano insieme? Il gossip oggi fa Rumore. Di sicuro la canzone di Diodato nel testo ha alcuni riferimenti più o meno espliciti a Levante. Lo stesso Diodato a una domanda diretta di Mara Venier ha risposto: “Beh sì… è anche per lei”. La cantante dal suo canto non è stata da meno.

Nel nuovo album, che contiene il brano “Tikibombom” con cui si è classificata dodicesima a Sanremo 2020, ha inserito un pezzo dal titolo “Antonio” dedicato proprio al suo ex. Levante a Verissimo ha dichiarato di avere un nuovo fidanzato di cui ancora non si conosce il nome. Anche se la storia d’amore tra Levante e Diodato è finita, la loro musica continua a far Rumore. E il gossip anche!