Lodovica Comello è incinta del suo primo figlio

Lodovica Comello incinta, News – Le ultime notizie della conduttrice di Italia’s Got Talent Lodovica Comello è incinta del suo primo figlio, sta per partorire. La gravidanza è giunta quasi al termine. La data del parto è prevista per i primi di marzo e cadrà proprio nei giorni della finale del format in onda su Sky e TV8.

Lodovica Comello incinta, gravidanza agli sgoccioli: ecco quando partorirà

Le news sulla gravidanza

News -“Il parto dovrebbe cadere proprio nel periodo corrispondente alle finali. Non sarebbe piacevole vedermi partorire in diretta“, aveva dichiarato la Comello alla stampa. Cambio di guardia quindi per la finale di Italia’s Got Talent. La conduzione del programma è stata affidata a Enrico Papi.

Il pancione

Ultime notizie – Lodovica Comello mostra il pancione al nono mese di gravidanza pubblicando uno scatto su Instagram. La conduttrice regalerà al suo compagno Tomas Goldschidt la gioia di diventare papà e fa sapere ai fan che darà alla luce un bel maschietto, indossando una maglietta recante la scritta “It’s a boy”.

Il nome…

“Come si chiamerà il principino?” – scrive un utente. Ma la risposta della diretta interessata non arriva. Il nome del bambino è ancora top secret. Per scoprirlo bisognerà aspettare l’annuncio del lieto evento.