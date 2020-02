Stefano Sala papà, il gossip di oggi: Dasha Dereviankina incinta di Stefano Sala. Bebè in arrivo per Stefano Sala, modello e concorrente del Grande Fratello Vip 3. La fidanzata Dasha Dereviankina è incinta. La notizia di gossip arriva sui social. La coppia ha vissuto un momento di crisi proprio durante la partecipazione di Sala al reality show di Canale 5. Stefano Sala nella casa più spiata d’Italia si era avvicinato a Benedetta Mazza, tanto da far pensare di voler chiudere la sua storia con Dasha per iniziarne un’altra con la coinquilina.

Dopo l’esperienza al Gf Vip, che lo ha costretto ad una serie di riflessioni sulla sua vita privata, Stefano Sala ha ritrovato l’amore con Dasha. I rapporti tra la coppia si sono ricuciti e la loro relazione è andata avanti, tanto da suggellarsi con il matrimonio celebrato in gran segreto il 15 agosto 2019 sul lago di Como.

Dasha Dereviankina incinta il Gossip

Primo figlio in arrivo per Stefano Sala e Dasha Dereviankina. Lo scatto inequivocabile arriva sul profilo Instagram dell’attore, che lo ritrae abbracciato alla moglie che mostra il pancione. “A quanto pare tra non molto arriverà una “new entry” in famiglia… Non vediamo l’ora!!!” – recita la didascalia alla foto.

Gossip, Stefano Sala papà per la seconda volta

Per Stefano Sala la paternità non è nuova. L’ex gieffino è già padre di Sofia, nata dalla relazione con Dayane Mello. La bimba vive con il padre e i nonni paterni, decisione presa da entrambi i genitori, dopo la separazione. Per via degli impegni di lavoro, la Mello era costretta a lasciare la figlia con la tata a Milano e ha scelto di farla vivere con l’ex compagno e i suoi familiari, andandola a trovare ogni volta che le è possibile. Presto Sofia avrà un fratellino o una sorellina. La famiglia si allarga di nuovo.