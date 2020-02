Italia’s Got Talent 2020 finale – Puntata del 6 marzo 2020, in diretta su TV8 alle ore 21.30, condotta da Enrico Papi. Per la finale è previsto un cambio di guardia per quanto riguarda la conduzione. Lodovica Comello incinta, proprio in quei giorni darà alla luce il suo bambino. Al suo posto arriva però un degno sostituto.

Enrico Papi raddoppia

Enrico Papi

Enrico Papi, amatissimo volto del canale monopolizzerà tutta la prima serata di venerdì 6 marzo: alle ore 20.30 condurrà la puntata di Guess My Age Vip con Cristina D’Avena tra i concorrenti, poi, alle ore 21.30, sarà sul palco di Italia’s Got Talent, insieme alla giuria composta da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

Nell’ultima puntata ha raccolto più di un milione e mezzo di telespettatori, pari al 6,7% di share.

Mercoledì 4 marzo scopriremo gli ultimi due finalisti di puntata. Venerdì 6 marzo, all’inizio della puntata finale di Italia’s Got Talent 2020, conosceremo il nome del 12esimo e ultimo finalista, scelto dal pubblico a casa attraverso il Golden Buzzer.

Saranno sempre i telespettatori a decretare il vincitore di questa edizione tramite il televoto.